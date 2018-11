Laat ook jongeren- en ouderenorganisaties aan tafel bij het pensioenoverleg

Iedereen is het erover eens: ons internationaal veelgeprezen pensioenstelsel is toe aan enige aanpassing vanwege de gestegen leeftijdsverwachting, de veranderde arbeidsmarkt en de onzekere financiële markten. Maar die eensgezindheid geldt niet voor de gewenste aanpassingen zelf. Daarover hebben de sociale partners, politici, toezichthouders, deskundigen en vermeende deskundigen sterk verdeelde opvattingen.

Elke inmiddels al eens voorgestelde aanpassing van het pensioenstelsel leidt tot een megaoperatie, die jaren duurt, honderden miljoenen kost en waarbij met miljarden euro's aan opgebouwde rechten geschoven gaat worden. Zo'n ingreep in de directe belangen van miljoenen Nederlanders kan niet exclusief worden geregeld door alleen de sociale partners, een commissie van deskundigen en een minister.

Omdat pensioen uitgesteld loon is, zijn aanpassingen traditioneel het domein van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij voelen in het nu lopende overleg de hete adem in de nek van politici, die alleen maar over de randvoorwaarden van het pensioenstelsel gaan, en van toezichthouder De Nederlandsche Bank, die slechts op de gezondheid van de pensioenfondsen moet letten, maar nu zelf ook de regels wil voorschrijven.

Ouderen en jongeren zijn een directe 'partij' bij aanpassing van het pensioenstelsel. Hen uitsluiten van de besluitvorming over een nieuw stelsel gaat voorbij aan de wettelijke plicht tot evenwichtige afweging van belangen, die de Pensioenwet oplegt. Er kan in Nederland dan ook geen sprake zijn van een pensioenakkoord als niet ook de ouderen- en jongerenorganisaties daarin zijn gekend.

Verbreden

De vakbeweging vertegenwoordigt de belangen van de werkende pensioendeelnemers, van wie overigens slechts 20 procent lid is van de vakbonden. Jongeren die (nog) niet werken hebben daarin nauwelijks een stem en de gepensioneerden voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de bonden. Elk standpunt dat de vakbeweging inbrengt in het pensioenoverleg, is op voorhand al een compromis waarmee zij zelf ongelukkig is en kan daarom niet rekenen op een breed draagvlak.

Wij pleiten ervoor het huidige overleg in de Sociaal-Economische Raad per direct te verbreden door ook de Pensioenfederatie en jongeren- en ouderenorganisaties aan tafel te halen om met het kabinet tot een Breed Nationaal Pensioenakkoord te komen. Het eerste Energieakkoord heeft bewezen dat een breed overleg met alle belanghebbenden kan leiden tot heldere stappen en een breed draagvlak. De thans gevolgde weg in het pensioenoverleg leidt tot maatschappelijk onrust.

Acht seniorenorganisaties presenteren vandaag hun gemeenschappelijk kader voor een nieuw pensioenstelsel aan minister Koolmees van sociale zaken. Dit kader bevat de criteria waarmee zij elke verandering van het stelsel zullen beoordelen. Met de vaststelling van dit kader hebben de vertegenwoordigers van drie miljoen gepensioneerden al een belangrijke brug geslagen.

Het mee aan tafel brengen van jongeren- én ouderenorganisaties leidt niet tot de wel eens gevreesde botsing van generaties en hun belangen. Dat is al gebleken in het overleg tussen de seniorenorganisaties en de jongerenorganisaties van CNV, FNV en VCP. Genoeg redenen om het pensioenoverleg te verbreden, spijkers met koppen te slaan en het vertrouwen in het pensioenstelsel te herwinnen.