‘Laat ministers ook in eigen tuin vluchtelingen opvangen’

De Trouwlezer begrijpt best dat het kabinet met dwang vijf plekken voor asielopvang aanwees. ‘Maar staatssecretaris Broekers Knol heeft de problemen wel zelf veroorzaakt.’

Ondemocratisch

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft gelijk met het aanwijzen van vijf locaties voor asielopvang. Slechts onder dwang kunnen voldoende opvangplaatsen gerealiseerd worden. Nederland denkt over de opvang van asielzoekers op een zelfde manier als over windmolens. Het is een goede zaak, maar als het erop aankomt: not in my backyard.

Jan Heijmans Utrecht

Ondemocratisch

De nood is hoog en er wordt met man en macht gezocht naar geschikte opvang voor een aanhoudende stroom asielzoekers. Helaas vaak zonder resultaat. Maar het paardenmiddel van verplichte opvang middels aanwijzing zet lokaal gekozen politici buitenspel. Hun mening doet er blijkbaar niet toe. Dat is niet erg democratisch. Alleen gedragen opvang in een gemeente leidt tot echt goede opvang.

Jannes Klaassen Middelstum

VVD-onrealisme

Volkomen terecht, we mogen asielzoekers niet in de kou laten staan. Dat het zover is gekomen, ligt aan het slaafs volgen door Broekers-Knol van de VVD-lijn. Ze gebruikte haar positie door ervan uit te gaan dat maar weinigen binnengelaten worden. Ze nam niet tijdig maatregelen toen er meer instroom was dan haar partij wenselijk acht. Er zijn bovendien te weinig woningen voor alle Nederlanders, mede doordat de VVD de verhuurdersheffing voor woningcorporaties niet wilde afschaffen. Daardoor krijgt Broekers-Knol alle hoon over zich heen, maar dat heeft ze over zichzelf afgeroepen.

Jan Lantink Nijmegen

Lokale struisvogels

Het is volkomen terecht dat staatssecretaris Broekers-Knol nu gedwongen locaties voor opvang van asielzoekers aanwijst. Ondanks dat het aan haar eigen beleid te wijten is dat er een tekort aan capaciteit is, is er nu gewoon een noodsituatie. In mijn woonplaats vroegen PvdA en GroenLinks in september een extra raadsvergadering aan om te kijken hoe onze stad kon bijdragen. Als ‘dank’ werden we uit de coalitie gezet.

Gijsbert van Iterson Scholten, raadslid PvdA Alkmaar

Wanhoop

De actie van staatssecretaris Broekers-Knol lijkt een soort wanhoopsoffensief. Het probleem van het tekort aan opvangplaatsen is veel groter, wordt het niet eens tijd om toe te geven dat we de grens bereikt hebben van het aantal mensen dat we momenteel kunnen opnemen? Pas als de doorstroming en de beoordeling door de IND op orde zijn, is er weer ruimte.

T.W. Sleeuwenhoek Zuidplas

Tuinhuis

In de asielcrisis worden nu door Broekers-Knol verplichte opvangplekken aangewezen. Er zijn veel voorstanders binnen het kabinet. Zou hun ruimhartigheid niet prachtig zichtbaar worden wanneer deze bewindslieden tijdelijk naast hun vaak aardig begrensde optrekjes een tuinhuisje zetten voor een gezin in nood? Wellicht mogen de asielzoekers bij hen zelfs een vorkje meeprikken.

Chantalle Hoogendoorn Leiden