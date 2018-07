Laat marktwerking toch de menselijke maat houden

Koper en verkoper komen met open vizier tot een transactie. Denk aan de bakker, de aannemer en de arbeidsmarkt. Het besef van onderlinge afhankelijkheid van het welzijn en een gemeenschap te vormen is minstens zo belangrijk als een goede deal. Anonieme marktwerking is vooral bekend van financiële markten, zoals de aandelenbeurs en de valutamarkt. Wie koper en verkoper zijn, maakt niet uit, de aard van het product staat vast en over de prijs kan niet worden onderhandeld, want die wordt volledig bepaald door de beurs of de geldmarkt.

Lees verder na de advertentie

Beide typen markten kunnen ook tekortschieten in hun taak. Dat heet marktfalen. De markt faalt als milieuvervuiling niet doorberekend wordt in de prijs van het product. Of als bedrijven hun macht misbruiken om informatie achter te houden of om samen de prijzen hoog te houden.

De oplossing voor marktfalen wordt vaak gezocht in méér anonieme marktwerking. Dus is er een kunstmatige markt voor de industrie om CO 2 -vervuilingsrechten te kopen, en stelt de overheid grenzen aan het marktaandeel van bedrijven om zo meer concurrentie te kweken. Soms is gekunstelde marktwerking zelf het probleem. Zoals bij aanbestedingsprocedures: daar wordt onpersoonlijke concurrentie er met de haren bijgesleept zonder toegevoegde waarde. Sterker, het maakt jarenlange persoonlijke marktrelaties op basis van vertrouwen en ervaring kapot.

Het geloof in anonieme marktwerking bij politici en ambtenaren, houdt de lage tarieven bij veel gemeenten in stand