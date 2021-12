Laat mannen vaker kiezen voor parttimewerk, net als vrouwen

Waarom bijna alle vrouwen minder werken dan mannen, luidt de titel van Liesbeth Staats’ nieuwe boek. En de ondertitel gaat verder ‘…. en (waarom) dat ook jouw probleem is’ (Verdieping, 11 december). Ik vraag me af wie ze daarmee aanspreekt. Wiens probleem is dit?

In bijna alles wat Staats schrijft kan ik mij vinden, behalve die inmiddels een beetje ouderwets aandoende aansporing van vrouwen om meer te gaan werken: Meer gaan doen wat mannen altijd al deden. Maar waarom zouden we, mannen en vrouwen, dat eigenlijk moeten willen?

Het is een enorme verworvenheid dat we in Nederland de vrijheid hebben om te kiezen voor parttime werk. Dat mannen daar minder gebruik van maken dan vrouwen is jammer en het leidt inderdaad tot ongelijkheid. Dat is ook een probleem. Mijn aansporing zou luiden: “Mannen, ga eens wat minder werken!”

Het is een vooruitgang dat vrouwen kiezen voor minder werken. Ze zien dat er meer zaligmakend is dan werk en willen daarvoor ook tijd reserveren. Het gaat hier om vrouwen die een goede baan hebben en het zich kunnen veroorloven om parttime te werken. Hun partners hebben die vrijheid vaak net zo goed, maar ze doen het niet uit gewoonte.

Misschien moet het gesprek tussen man en vrouw aan de keukentafel daar wel over gaan. Er zijn ook werknemers die het zich financieel niet kunnen veroorloven, mensen met een ‘overleefsalaris’. Dat is een groot probleem, maar daar gaat het hier niet over.

Lichtend voorbeeld

Dat vrouwen kiezen om meer bij hun kinderen te zijn in plaats van een volledige week te werken, is een lichtend voorbeeld voor mannen en al hun collega’s, mannelijk én vrouwelijk, in Europa. Kinderen, vrienden, familie, het ‘er zijn voor een ander’ en tijd nemen voor jezelf is belangrijker in het leven dan werken. Nu komen we er op ons sterfbed vaak achter wat van werkelijke waarde is in ons leven. En dat is nooit veel werken als doel op zich.

De Australische verpleegkundige Bronnie Ware, die jarenlang mensen begeleidde aan hun sterfbed, schrijft dat ze nooit iemand is tegengekomen die aan het einde van zijn leven spijt betuigde dat hij/zij niet harder gewerkt had. Mensen hebben spijt van dingen als ‘ik had niet de moed om voor mijzelf te kiezen’, ‘ik had graag meer tijd aan mijn kinderen willen besteden’, ‘was ik meer eerder weggegaan bij die partner of dat werk waarvan ik niet gelukkig werd’.

Werken is belangrijk, zeker. Maar niet het belangrijkste. Misschien is werk de belangrijkste bijzaak in het leven.

Lees ook:

Liesbeth Staats: ‘Vrouwen krijgen nog steeds een bepaalde rol toebedeeld in de samenleving’

Programmamaker en journalist Liesbeth Staats ziet dat de opmars van de Nederlandse vrouw op de arbeidsmarkt stagneert. Ze maakte er een documentaireserie en een boek over. ‘Bij ons heerst het idee: je bent alleen een goede moeder als je zélf voor je kinderen zorgt.’