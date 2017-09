Laat kwetsbaar kind 's nachts niet alleen

Kinderen die vanwege verwaarlozing, misbruik en mishandeling - meestal in combinatie met psychiatrische problematiek - niet meer thuis kunnen wonen, gaan vaak naar residentiële jeugdinstellingen. Veelal hebben ze een gefragmenteerd bestaan achter de rug met verschillende overplaatsingen en dito scholen. Deze kinderen zijn door hun verleden extra kwetsbaar voor seksueel misbruik, zo laat veel onderzoek zien. Kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn nog kwetsbaarder omdat ze minder goed voor zichzelf opkomen. Het is daarom nodig dat instellingen dit risico onderkennen en voorzorgsmaatregelen nemen. Daar wordt sinds het uitkomen van het rapport van de commissie-Samson al over gepraat, maar soms lijkt het alsof we daar onvoldoende van hebben geleerd.

Voor deze kinderen zou een deur niet dicht moeten zijn maar juist open, met iemand die ze een kopje chocolademelk kan geven, gerust kan stellen en instoppen.

Ik krijg van verschillende instellingen signalen dat jeugdinstellingen, noodgedwongen door de afnemende financiering na de transitie, het aantal pedagogisch medewerkers 's nachts drastisch beperken. Soms blijft er in de grotere instellingen alleen een nachtwacht achter. Camerabewaking op afstand moet pedagogisch medewerkers vervangen en de deuren gaan dicht. Vanuit de instellingen krijg ik bericht dat jongeren daar wel raad mee weten, bijvoorbeeld door een aansteker onder de brandmelder te houden. Dan gaan alle deuren open en is het anarchie. Het duurt soms lang voordat versterking is gearriveerd en nog langer voordat iedereen weer op zijn eigen kamer is. Er zijn risico's op vechtpartijen en vooral seksueel geweld.

Daar komt nog iets bij. Veel getraumatiseerde kinderen slapen slecht als gevolg van angst en depressie en hebben nachtmerries. Ze worden vaak badend in het zweet, bang en verward wakker. Voor deze kinderen zou een deur niet dicht moeten zijn maar juist open, met iemand die ze een kopje chocolademelk kan geven, gerust kan stellen en instoppen. Nabijheid is een van de belangrijkste basisbehoeften, zeker voor kinderen in de jeugdhulp die dat vaak hebben moeten missen. Er is veel onderzoek dat laat zien, dat vervulling van die basisbehoefte leidt tot vermindering van psychiatrische problematiek, groei en ontwikkeling. Mijn oproep aan instellingen: veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare jongeren in instellingen garanderen is geen kwestie van fysieke maatregelen alleen (gesloten deuren, camera's etcetera) maar van nabijheid van goed opgeleide pedagogisch medewerkers.

Peer van der Helm is lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden en hoofd onderzoek Fier.