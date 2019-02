Laat KLM zijn gang maar gaan

Zo wist de lobby van de blauwe zwaan ook diverse ministers te mobiliseren. Zelfs premier Rutte kwam uit zijn Torentje om de positie van KLM-topman Pieter Elbers te redden.

Diens herbenoeming was onzeker geworden door de aanvankelijke weigering van Elbers om Ben Smith, de hoogste baas van de luchtvaartcombinatie Air France-KLM, toe te laten tot de raad van commissarissen van KLM. Toch is dat precies de uitkomst van de deal die nu is gesloten binnen Air France-KLM.

De neiging om de herbenoeming van Elbers als een overwinning op ‘de Fransen’ te vieren is dan ook onbegrijpelijk en onjuist. ‘Parijs’ heeft nu immers de greep op ‘Amstelveen’ vergroot, al gaf Smith er wel blijk van dat hij is doordrongen van het feit dat hij niet zomaar aan Elbers’ positie kan komen. “Zoveel enthousiasme rond topmannen in deze business, dat zie je niet vaak”, zei hij bijvoorbeeld bij de presentatie van de jaarcijfers van Air France-KLM woensdag.

Juist omdat Smith vorig jaar aantrad en direct daarbij het woord synergie in de mond nam, is er reden tot alertheid. Hij kan nu vanuit zijn nieuw verworven positie het beleid van KLM meer en directer sturen dan zijn voorgangers ooit konden. Dat is de prijs die KLM moet betalen voor de herbenoeming van zijn topman, die ­immers bekendstaat als een échte KLM’er en eerdere Franse ingrepen wist af te slaan.

In ieder geval blijkt ook uit de nieuwste jaarcijfers dat KLM enorm profiteert van het verstandshuwelijk dat is aangegaan met Air France. Het internationale netwerk en de landingsrechten van de Fransen droegen in hoge mate bij aan het succes van KLM. Daar staat tegenover dat KLM ook veel bijdraagt aan de resultaten van Air France-KLM: ruim 1 miljard, tegen Air France 266 miljoen euro.

Zolang dát de verhoudingen zijn binnen de luchtvaartcombinatie, is ieder pleidooi voor synergie reden om goed op te letten. Synergie kan niet betekenen dat KLM wordt opgeofferd aan de belangen van het veel grotere Air France, de bedrijfspoot die vooral bekendstaat als hét probleem. Bij Air France hoort staken immers tot de bedrijfscultuur, de macht van de piloten is er enorm en noodzakelijke bezuinigingen komen er nauwelijks van de grond.

In Parijs ligt dus het werkelijke probleem van Smith, niet in Amstelveen.

