Laat kinderen in de vakantie lekker spelen, ook daar leren ze van

Het is mijn eerste tienminutengesprek als vader. Mijn dochter zit in groep 4. Ik ben benieuwd. Speelt mijn dochter met andere kinderen op het schoolplein of is ze meer in de boekenkast te vinden? Vertelt ze veel verhalen in de klas? En het belangrijkst, voelt zij zich veilig en tevreden?

Voordat ik deze vragen kan stellen ligt er een grafiek voor mijn neus en begint de leraar te praten. Over gemiddelden, Cito-toetsen, boven en onder de lijn van de grafiek en haar cognitieve functioneren. Ik sta perplex en moet mij even herpakken. Toch vraag ik: "Maar hoe gaat het met haar in de klas?"

We blijven als volwassenen projecteren onze behoefte naar controle, beheersing en cognitief presteren op onze kinderen

Waarom deze anekdote van tien jaar geleden? Hij kwam op na het lezen van het artikel 'Zomerwerk moet kind scherp houden'. Zomerdip? Scherp? Tempotoets? Leerwinst? Waar komt dit vandaan?

Prestatiedrang Juffen Sofie van der Waart en Tineke Ingwersen hebben een 'basisschoolbundel' gemaakt. Vol kennis, oefeningen en uitleg voor ouders van kinderen op de basisschool over taal en rekenen. Om kinderen in hun verdiende vakantie scherp te houden, hun opgedane kennis niet verloren te laten gaan en stiekem ook te laten oefenen voor de entreetoets en de eindtoets. Alles op alles om een goed niveau te hebben aan het einde van de basisschool. Onbedoeld raken de juffen bij mij een gevoelige snaar. We blijven als volwassenen onze maatschappij maar volproppen met prestatiedrang en projecteren onze behoefte naar controle, beheersing en cognitief presteren op onze kinderen. Niet verrassend dat kranten vol staan met verhalen over de toename van burn-out gerelateerde klachten onder jongeren en studerende twintigers.

Rust nodig Als volwassenen wensen wij elkaar deze periode allemaal een fijne vakantie. Sociale media staan vol hashtags als #evenbijkomen #relaxen en #niksmoeten. Behalve voor onze kinderen? Laat ze hutten bouwen, verhalen lezen, zwemmen en held worden in hun eigen vakantie. Wedden dat ze daar meer van leren dan van de basisschoolbundel. Vergeet niet dat in onze maatschappij samenwerken, grenzen leren stellen en je eigen verhaal kunnen vertellen net zo belangrijk zijn als rekenen en grammatica. Geef ze dan in de vakantie in ieder geval de ruimte om spelenderwijs deze vaardigheden te leren. Ook gewoon even geen school doet ze goed. Hersenen hebben rust nodig om goed te kunnen functioneren. Ook die van kinderen, misschien juist wel van onze helden van de toekomst. Als mijn dochter krijgt ingeprent dat onder of op de lijn scoren voor rekenen niet voldoende is en er harder gewerkt moet worden, dan is het huidige advies aan een twintiger om aan yoga te gaan doen zinloos.

