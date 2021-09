Laat kerken uit eigen beweging kiezen voor een coronapas

Wie vanaf komend weekend uit eten wil of naar het theater, zal voor binnenkomst een QR-code moeten laten scannen, als bewijs van vaccinatie, negatief testresultaat of genezing van coronabesmetting. Wie naar de kerk wil, hoeft dat niet te doen. Vanwege de vrijheid van godsdienst - en de daaruit volgende grote terughoudendheid van de overheid om zich met geloofsgemeenschappen te bemoeien - kunnen kerken, moskeeën en andere gebedshuizen er niet toe worden verplicht om met de coronapas te gaan werken.

Eind vorige week sprak de koepel van kerkgenootschappen - verenigd in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) - over de vraag hoe gebedshuizen met de nieuwe, versoepelde coronaregels moeten omgaan. Uitkomst: de koepel vindt het niet nodig dat de aangesloten kerkgenootschappen de coronapas gaan gebruiken.

Maandag komt de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland met advies voor de ongeveer 1500 PKN-gemeenten in het land. Ook de rooms-katholieke bisschoppen gaan in bespreking en komen met een nieuwe richtlijn voor de parochies. De PKN-leiding liet eerder al weten dat de coronapas zich niet verdraagt met het principe dat iedereen in de kerk van harte welkom is.

Dat is theologisch gezien wellicht begrijpelijk. Maar er valt veel meer over te zeggen. Want als er geen coronapas wordt gehanteerd, hoe zal het er dan aan toegaan in al die kerkgebouwen? Zeker in grote kerkelijke gemeenten kan dat voor problemen zorgen. Hoeveel ongevaccineerden zullen er in de kerk zitten? In reformatorische kerken en in flink wat moskeeën: heel veel. Hoeveel kwetsbare mensen zullen thuis blijven omdat ze niet weten welk risico ze op besmetting zullen lopen? Hoeveel gevaccineerden - die ondanks die vaccinatie nog steeds besmet kunnen raken en die besmetting ook aan anderen kunnen overdragen - voelen zich bezwaard om naar de kerk te gaan?

Het CIO adviseert om ervoor te zorgen dat kerkbezoekers ‘op gepaste afstand’ van elkaar blijven. Maar wat er met die gepaste afstand wordt bedoeld en hoe een en ander moet worden georganiseerd, is niet duidelijk.

Dat kerk- en moskeeleden er naar snakken om na anderhalf jaar weer met veel medegelovigen samen te komen, is zeer begrijpelijk. Juist daarom zouden de geloofsgenootschappen moeten kiezen voor de coronapas: het biedt de gelegenheid om - net als in theaters en bioscopen - met grote groepen samen te komen, terwijl de kans op besmettingen zeer klein wordt gehouden. Een beter welkom is er niet.

Dat geloofsgemeenschappen niet verplicht kunnen worden de coronapas te hanteren: prima. De vrijheid van godsdienst is een groot goed. Maar die vrijheid mag niet worden beschouwd als een privilege dat geloofsgemeenschappen ontslaat van de verantwoordelijkheid die ook zij dragen voor het geheel van de samenleving.

