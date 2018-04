Laat jonge kinderen spelen; schools leren schaadt hun ontwikkeling

Er bestaan in Nederland peuterspeelzalen, centra voor de kinderopvang en voorscholen voor peuters met een leerachterstand. Er wordt gepleit om deze drie in één vorm van opvang onder te brengen. Prima! De driedeling is op zichzelf al discriminerend. Hoe moet op een leeftijd van 2-4 jaar een leerachterstand worden vastgesteld?

Het is niet prima dat de eenduidige opvang de kwaliteit van de voorschoolse educatie moet hebben. In de vigerende praktijk is de voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) gericht op cognitieve vaardigheden: beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

De ambitie om gelijke kansen te creëren voor kinderen uit sociaal zwakke milieus dateert uit de late jaren zestig van de vorige eeuw. Blijvende effecten op de leerprestaties van kinderen konden echter niet worden aangetoond. Een analyse van vijftien jaar onderzoek naar de effecten van diverse voor- en vroegschoolse activiteiten laat ook geen ruimte voor andere conclusies. Of kinderen nu wel of niet deelnemen aan de voor- en vroegschoolse educatie, er zijn in groep drie nauwelijks effecten waar te nemen als het gaat om taal- en rekenvaardigheden, werkhouding, sociaal gedrag en welbevinden. Gemeten naar de beleidsdoelstelling - het bestrijden van achterstanden in het onderwijs - heeft ze geen effect gehad.

Kinderen die al vroeg moeten leren, al dan niet verpakt in spelletjes, vertonen aan het eind van groep twee minder sociaal gedrag en minder eigen initiatief

Plezierig en spontaan Het huidige pleidooi voor één opvang voor alle peuters kan alleen effect hebben als VVE gaat betekenen: Verwonderen, Verkennen en Experimenteren. Dit betekent dat niet een schoolse aanpak voorop staat (leren), maar ontdekkend en creatief spel (spelen). Er is een groot verschil tussen leren (soms spelend uitgevoerd) en spelen, waarvan jonge kinderen als vanzelf leren. Leren van spelen is plezierig en spontaan. Het is vrij van regels van buitenaf. Er is ook geen vooraf gesteld doel: spel ontwikkelt zich. De kinderen handelen volgens een eigen intern plan. In de verschillende spelvormen met andere kinderen wordt ook geleerd om rekening te houden met het perspectief van de ander. Leren daarentegen kent wel een vooraf gesteld doel: dat wat de leerkracht aan het kind wil leren. Het kind is niet vanuit zich zelf actief, maar moet volgend (al dan niet op een spelende wijze) handelen.

Faalangst De kinderen die al vroeg moeten leren (al dan niet verpakt in spelletjes) vertonen aan het eind van groep twee minder sociaal gedrag en minder eigen initiatief dan kinderen die volop hebben mogen spelen. Ook worden kinderen, wanneer zij onvoldoende snel begrijpen wat er van hen wordt gevraagd, gestigmatiseerd naar vermeend problematisch gedrag en treedt faalangst op die tot vroege schoolverlating kan leiden. Dat lot treft vooral de achterstandskinderen. Alleen via een aanpak van Verwonderen, Verkennen en Experimenteren kunnen de vaardigheden die volgens business leaders voor de 21ste eeuw nodig zijn worden bereikt. Dat zijn:

Kritisch denken en beschikken over probleemoplossend vermogen.

Op verschillende niveaus kunnen samenwerken.

Snel switchen, maar je ook kunnen aanpassen.

Initiatief en ondernemerschap.

Zich goed kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Informatie verzamelen en deze kunnen analyseren.

Nieuwsgierig zijn en voorstellingsvermogen hebben.