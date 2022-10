Laat het sterfproces van Forum natuurlijk verlopen

Als journalist werd ik in mijn professionele leven vaak geconfronteerd met het lot van buitenlandse collega’s. Journalisten die in hun land door de politieke macht werden gemuilkorfd en van wie de kranten, radio- of tv-stations gedwongen moesten sluiten. Dan pas ik er wel voor om in een omgekeerde situatie terecht te komen, ook al kunnen de redenen om een politieke partij te verbieden op het eerste gezicht aannemelijk klinken. Forum voor Democratie heeft een lange staat van dienst als het gaat om treiteren, beledigen en intimideren. Als laatste werd een collega van SBS6 het doelwit. Moet ik mij dan bij anderen voegen om een verbod op FvD te eisen? Democratie is niet voor bange mensen en het is uitsluitend aan de kiezers om een partij te ‘verbieden’, simpelweg door er niet meer op te stemmen.

En dat is wat nu gebeurt, want FvD is een sterfhuis dat alleen door ophef overleeft en in zijn panic room is verschanst: van dertig virtuele zetels drie jaar geleden naar nog maar drie deze week (2 procent van de kiezers) in een peiling van EenVandaag. Laat dan het sterfproces natuurlijk verlopen. Tenzij we officieel in oorlog raken met de Russische Federatie van Poetin. Dan zul je waarschijnlijk moeten optreden, en niet tolereren dat een partij die met de vijand heult, de veiligheid van de natie ondermijnt.

En de PVV? Wat je ook denkt van deze partij en haar grofgebekte leider, er zijn feitelijke gegevens die je onder ogen moet zien. De PVV maakt al 16 jaar deel uit van het democratische proces met zijn gekozen leden in het parlement. Bij de laatste verkiezing stemden 1.124.482 Nederlanders op die partij. Kun je meer dan een miljoen mensen muilkorven door hun partij te verbieden? Kun je eveneens de eerste oppositiepartij in de Kamer (17 zetels) en derde in grootte in het land, met ‘een druk op de knop’ elimineren? In een dictatuur wellicht, maar niet in een democratie.

De PVV is een uitgesproken anti-islam- en anti-immigratie-partij. Voor vele Nederlanders niet leuk maar die sentimenten zitten dieper in de samenleving dan alleen bij de tien procent kiezers die op de PVV durven te stemmen. In mei hield EenVandaag een peiling onder 30.000 respondenten. Het bleek dat 73 procent vond dat vluchtelingen beter opgevangen kunnen worden in eigen regio, 60 procent dat de normen en waarden van de islam niet passen in de Nederlandse samenleving en 51 procent dat gezinshereniging van migranten moet worden ontmoedigd. Toch stemt een ruime meerderheid van die mensen niet op de PVV. Het is niet door de thermometer te verbrijzelen dat je de koorts laat zakken.

Op de linkse site Joop.nl schreef vorig jaar Wouter Louwerens over de consequenties van een verbod waar hij overigens voorstander van is: ‘Het zou tot een hoop onrust en mogelijk zelfs onlusten en geweld leiden. En gekozen volksvertegenwoordigers kunnen niet afgezet worden. Er zullen nieuwe radicale partijen ontstaan.’ Politieke ideeën bestrijd je met argumenten en niet door partijen en dus het debat te verbieden. Er wordt al genoeg ‘gecanceld’ door activisten die zich op de zuiverheid van hun intenties beroepen. Democratie is sterk genoeg om zich tegen partijen die haar willen ondermijnen te verweren. Omdat ‘democratie niet een staatsvorm voor bange mensen is’ (minister Polak van justitie op 22 mei 1968 in de Kamer).

