Laat het pakketgeheim niet verdwijnen, dat gaat ten koste van ons privéleven

Het Openbaar Ministerie wil af van het grondwettelijk briefgeheim op pakketjes. De rechterlijke machtiging die nu wordt geëist voordat pakketten mogen worden ingezien, is hen een doorn in het oog. Het verkrijgen van een machtiging kan weken duren en dat beperkt een effectieve opsporing van drugshandel. Camerabeelden waarop is te zien hoe verdachten hun pakketjes inleveren zijn dan immers al gewist.

Met deze oproep slaat het OM echter vals alarm. Het briefgeheim in de Grondwet geldt helemaal niet voor pakketjes. Het omvat alleen brieven. En juist dat moet ons grote zorgen baren. Ook voor het openen van pakketjes moet de rechterlijke machtiging uit de Grondwet gelden.

Dat is veel erger dan op het eerste gezicht lijkt. Inzage door de opsporingsautoriteiten kan voor een grote inbreuk op onze privacy zorgen. De inhoud van pakketten kan namelijk uiterst gevoelig zijn. Dat geldt echt niet alleen voor bestellingen die afkomstig zijn van Christine le Duc of seksshop Pabo.

Dat scenario dreigt nu werkelijkheid te worden. Er ligt een voorstel om het Wetboek van Strafvordering te wijzigen. En het OM denkt in deze wijziging te kunnen lezen dat een voorafgaande rechterlijke machtiging niet meer voor alle pakketten noodzakelijk is.

Het OM mag op dit moment niet zomaar pakketjes openmaken. Dat heeft echter niks met de Grondwet te maken, maar met het Wetboek van Strafvordering. Daarin staat geregeld dat eerst toestemming van de rechter-commissaris is vereist voordat het OM kan neuzen in onze brieven en pakketjes. Het Wetboek van Strafvordering is in hiërarchie echter een lagere wet dan de Grondwet. De Grondwet stelt de basisprincipes, de wetten zijn hier uitvloeisel van. En dat is nu precies waar het gevaar ligt. Wetten zijn veel gemakkelijker te wijzigen dan de Grondwet. Met een simpele meerderheid in het parlement kan het pakketgeheim zomaar verdwijnen.

Angst

Pakketten waarin toiletartikelen of medicijnen worden vervoerd, kunnen veel zeggen over onze gezondheid. En pakketten kleding kunnen inzicht geven in ons uitgavepatroon. Als mensen weten dat het OM gemakkelijk pakketjes kan inzien, dan kan dat ertoe leiden dat mensen helemaal geen pakketten meer durven te versturen. Vergelijk het met iemand die vermoedt dat zijn telefoon wordt afgeluisterd. Hij zal uiteindelijk afzien van telefoneren. Net zo zullen pakketverzenders stoppen met pakketoverdracht. Ook als zij geen criminele activiteiten ondernemen is dat het geval. De ogen van de overheid zijn simpelweg niet altijd gewenst. Consumenten zullen sommige artikelen misschien wel helemaal niet meer durven bestellen. Dat is onwenselijk en kan alleen worden voorkomen als mensen weten dat hun pakketgeheim niet lichtvoetig wordt geschonden. Daarom is ook voor het openen van pakketjes een grondwettelijk vastgelegde rechterlijke toestemming vereist.

Maar er is toch ook iets voor te zeggen om snel en effectief drugcriminelen te kunnen opsporen? Jazeker, maar dat is ook mogelijk met de waarborg van een rechterlijke machtiging. Alleen moet er dan wel meer tijd en capaciteit beschikbaar komen voor rechters om inzageverzoeken te beoordelen. Rechters hebben immers niet weken nodig om een verzoek te beoordelen, zij komen er nu alleen niet eerder aan toe. De oplossing voor het probleem is daarom niet het rigoureus tenietdoen van (grond)wettelijke waarborgen, maar het uitbreiden van deze waarborgen door de capaciteit bij de rechter-commissarissen en het OM te vergroten. In een tijdperk waarin de overheid met behulp van digitale middelen toch al steeds meer over ons te weten komt, is dat het minste dat we kunnen doen om ons privéleven te beschermen.