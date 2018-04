Laat het geweld in Gaza een keerpunt ten goede zijn

Op 30 maart heeft het Israëlische leger zeventien Palestijnen doodgeschoten en honderden verwond, die bij het grenshek tussen Israël en de Gazastrook demonstreerden. Diezelfde dag plaatste Kobi Meidan, een vooraanstaand journalist in Israël, een kort bericht op Facebook: "Vandaag schaam ik mij dat ik Israëliër ben."

Deze stellingname heeft zijn leven veranderd. Meidan ontving honderden haatdragende reacties. Galei Tzahal, de commandant van het radiostation van het Israëlische leger waarvoor hij werkt, riep op tot zijn ontslag. In de loop van de week die volgde, werd Meidan belaagd door hordes Israëliërs die hem ervan wilden doordringen dat hij apetrots op zijn land zou moeten zijn.

De inzet van scherpe munitie tegen ongewapende demonstranten die geen gevaar vormen, is verachtelijk

De druk die Meidan ten deel viel, kan echter niet verhullen dat veel Israëliërs niet meer trots zijn op hun land. Velen schamen zich juist. Niet alleen door het zinloze, dodelijke geweld langs de grens met Gaza, maar ook door de terugkerende corruptieschandalen van premier Netanyahu en het voornemen van de Israëlische regering om zo'n 34.000 asielzoekers uit te zetten.

De inzet van scherpe munitie tegen ongewapende demonstranten die geen gevaar vormen, is verachtelijk. De staat Israël, die met succes kernreactoren in Irak en Syrië heeft vernietigd, beschikt over uiterst geavanceerde apparatuur om op demonstraties te reageren. Israël heeft andere middelen om met dergelijke protesten om te gaan, hoe bedreigend die ook mogen lijken.

Bovendien, de demonstraties kwamen niet uit de lucht vallen. De diepe humanitaire crisis in de Gazastrook, die grotendeels het gevolg is van de blokkade die Israël sinds tien jaar oplegt, is al lang bekend. De voorbereidingen voor een volksmars richting het grenshek waren ook bekend.

Desalniettemin heeft Israël besloten om met een ijzeren vuist terug te slaan. Vooraf had het al laten weten met scherp te zullen schieten en bereid te zijn de prijs daarvoor te betalen. Deze licentie om te schieten om te doden, had tot doel om de Palestijnen te intimideren en af te schrikken.

Zoals het verleden ons heeft geleerd, had Israël beter moeten weten. Op 5 maart 1770 verzamelden zich Amerikaanse demonstranten bij een Brits douanekantoor in Boston. Sommigen gooiden voorwerpen richting Britse soldaten, die het bevel hadden gekregen om niemand te laten passeren. Op een gegeven moment openden zij het vuur. Daarbij vielen vijf doden en zes gewonden. Dit incident, bekend als het 'bloedbad van Boston', wordt beschouwd als een van de historische keerpunten die de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog hebben ingeluid.

Het bloedbad van Sharpeville deed Mandela besluiten de weg van gewapend verzet op te gaan

Slachting in Amritsar Op 13 april 1919 kwamen duizenden Indiërs in een ommuurde tuin in Amritsar bijeen om het Baisakhi-festival te vieren. Velen waren er niet van op de hoogte dat de Britse koloniale heersers de noodtoestand hadden afgekondigd. Zonder waarschuwing vooraf openden soldaten van het Brits-Indische leger het vuur op de gelovigen, die niet konden vluchten. Officiële bronnen meldden 379 doden, het ware aantal lag vermoedelijk hoger. De 'slachting van Amritsar' werd een keerpunt in de Indiase strijd voor onafhankelijkheid. Op 21 maart 1960 trokken duizenden zwarte demonstranten naar het politiekantoor in Sharpeville, Zuid-Afrika. Toen zij stenen naar de politie gooiden, opende die het vuur. 69 van hen werden gedood, 180 raakten gewond. Velen werden in de rug geschoten, terwijl ze probeerden te vluchten. Dit incident, bekend als het 'bloedbad van Sharpeville' deed Nelson Mandela besluiten om de weg van het gewapende verzet op te gaan. Het werd een keerpunt in strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika en een symbool van de strijd tegen racisme in brede zin. Op vrijdag 30 maart verzamelden zich tienduizenden Palestijnen in de Gazastrook, op enkele honderden meters van de grens met Israël. Ze liepen naar de grens, vlaggen zwaaiend en uitgerust met brandende autobanden die de lucht zwart kleurden. Toen ze in de buurt van het grenshek kwamen, openden Israëlische soldaten het vuur. Zeventien Palestijnen werden doodgeschoten, honderden raakten gewond, veelal door scherpe munitie.

Inspireren Op de twee vrijdagen die volgden, vonden nieuwe demonstraties plaats. Op diverse locaties in de Gazastrook kwamen Palestijnen bij het grenshek bijeen. Weer schoten Israëlische soldaten met scherp. Inmiddels staat de teller op meer dan dertig doden en meer dan duizend gewonden. Meer demonstraties staan de komende weken gepland. De geschiedenis moet nog een naam toekennen aan dit bloedige incident. We weten nog niet welke invloed het op de toekomst zal hebben. Wat wel duidelijk is, is dat het een keerpunt ten goede zou moeten worden. Maar zonder bemoeienis van de internationale gemeenschap zullen de doden en gewonden van Gaza geen voorbode zijn van positieve verandering. Toen Nelson Mandela president van Zuid-Afrika werd, koos hij Sharpeville uit om de nieuwe grondwet van Zuid-Afrika te ondertekenen. Moge dit ons allen inspireren om de tragedie die zich in Gaza voor onze ogen voltrekt aan te grijpen om een horizon van hoop te creëren, voor zowel Palestijnen als Israëliërs. Gaza doet een klemmend beroep op ons om in te grijpen. Lees meer opiniestukken op trouw.nl/opinie.