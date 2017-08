Laat het beeld van J.P. Coen staan, maar zet er wel een bordje naast

Winnetou Lees verder na de advertentie De vader van George Washington was een slavenhouder. Hij had enkele tabaksplantages. Toen George 20 jaar oud was erfde hij die en hij heeft er nooit afstand van gedaan. De Founding Father en eerste president van de VS is dus zwaar besmet. Als we 'onze Coen' de laan uitsturen en de Coentunnel omdopen, dan mag onze regering de VS vragen om Washington om te dopen in bijvoorbeeld Winnetou. Misschien toch niet zo'n goed idee. Beter is het de historie niet uit te wissen maar wél te corrigeren door het hele verhaal te vertellen. Dus géén naam van een tunnel 'omkatten' maar wél de schoolboeken aanpassen. Herplaats de standbeelden naar musea met ruimte voor het héle verhaal. Peter Kamminga, Zoetermeer

Nummers Of we het slavernijverleden zichtbaar maken of juist niet, weet ik niet. Wel stel ik voor om niet opnieuw later in de problemen te komen, door - zoals Monic Slingerland ter overweging geeft - de Coentunnel naar een vrijheidsstrijder (Tula, in dit geval) te noemen. Wie weet hoe men hierover later denkt. Voorstel dus: Geef omgedoopte straten en tunnels een nummer. Gewoon een nummer, dus geen Romeinse cijfers, je weet maar nooit. Pieter 't Hoen, Julianadorp Het siert geen enkel land, dat sla­ver­nij­ver­le­den Madzy van der Kooij

Uit de pas Ook helden zijn mensen. Zo blijkt Maarten Luther een antisemiet te zijn geweest en Michiel de Ruyter een slavenhandelaar. Overigens wel kinderen van hun tijd. Wij hebben de Dafne Schippersbrug, maar wie zal zeggen of deze over afzienbare tijd niet van naam zal moeten veranderen als Dafne onverhoopt uit de pas gaat lopen? Ik wil er maar mee zeggen dat het vangen van menselijke helden in beelden of naamgeving een riskante aangelegenheid is. Zolang J.P. Coen of M.A. de Ruyter niet tot bedevaartstochten leiden, zou ik ze gewoon laten voor wat ze zijn, (openlucht)museumstukken. Jan Heijmans, Utrecht

Uitleg erbij Uiteraard is de slavernij een ernstige smet op het verleden, van Nederlanders, Engelsen, Portugezen, Ghanezen en nog wat volkeren. Het omvertrekken van beelden maakt die geschiedenis niet ongedaan. Nederland is niet te begrijpen zonder J.P. Coen, Michiel de Ruyter en anderen. Een bordje met uitleg bij beelden en schilderijen lijkt mij effectiever dan alles maar weghalen. Het siert geen enkel land, dat slavernijverleden, maar laten we ons alsjeblieft bij de feiten houden en niet doen of elke witte een schurk is en elke zwarte een slachtoffer. Madzy van der Kooij, Rijswijk

Onleefbaar We moeten geen politiek overcorrect land worden dat voortdurend bezig is met de fouten uit het verleden. Als we iedere verwijtbare fout in onze geschiedenis met tegels zichtbaar moeten maken, wordt de publieke ruimte onleefbaar. De struikelstenen zijn een waardig eerbetoon aan Joden die slachtoffers zijn van een recente massale moordpartij. We moeten met een kritische toelichting markeren wat er al staat, zoals standbeelden van foute historische figuren. Maar we moeten de ruimte waarin we samen dagelijks verkeren wel leefbaar houden. Henk Slechte, Schiedam

