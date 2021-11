Laat een vrouw dit keer eens de scepter zwaaien op het ministerie van financiën

Laat het ministerie van financiën dit keer eens over aan een vrouw, betogen Marinka Mulder, Devika Partiman en Marije Cornelissen. De wethouder van financiën in Renkum, oprichter Stem op een Vrouw en directeur UN Women Nederland pleiten voor meer vrouwelijk leiderschap.

De partijen die betrokken zijn bij de formatie beloven dat een nieuw kabinet geen oude wijn in nieuwe zakken wordt. Dat mogen we hopen, want het land snakt naar een andere bestuurscultuur.

Eén zichtbare en zinnige verandering kunnen we hen alvast aan de hand doen: formeer een kabinet met minimaal 50 procent vrouwen. Met meer diversiteit in het landsbestuur is de kans groter dat de bestuurscultuur verandert en dat het beleid de samenleving beter weerspiegelt. Maar kijk ook naar de portefeuilleverdeling. Het is de hoogste tijd voor een vrouw op de meest invloedrijke positie naast de minister-president: die van minister van financiën.

Het ministerie van financiën is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven in het Rijk en heeft een belangrijke rol in de Europese en mondiale samenwerking. Als het gaat om belangrijke beslissingen heeft het vaak het laatste woord.

Geen excuus meer

Financiën is tot nu toe door mannen bezet geweest. Anno 2021 is er, ook gezien de huidige staat van de politiek, geen excuus meer om deze post niet aan een vrouw te laten.

Onderzoek toont aan dat zowel in de politiek als in het zakenleven een vrouw aan de top leidt tot betere besluiten. Het actief betrekken van vrouwen als leiders bevordert de kwaliteit van het beleid. En een diverser bestuur neemt besluiten die beter aansluiten bij de samenleving.

Dat kwaliteit leidend moet zijn spreekt voor zich. Maar door stereotyperingen worden mannelijke leiders vaker gezien als betrouwbaar en succesvol. Voor functies waarbij deze eigenschappen tellen, worden vrouwen gepasseerd. Daarom hierbij alvast een aantal namen voor de shortlist. Denk aan Anke Klein, nu D66-wethouder Financiën van Utrecht, een van de vier grote steden. En aan Herna Verhagen, CEO van PostNL, bewierookt om haar menselijk leiderschapsstijl en meerdere malen getipt als toekomstig minister. Of misschien Carola Schouten, huidig ChristenUnie-minister op landbouw en voorheen specialist op Financiën in de Kamer.

Het is tijd voor een kabinet dat werk maakt van een gezonde bestuurscultuur én gelijke verhoudingen. Tenminste de helft vrouwen zou gemakkelijk moeten lukken. Bij de zoektocht naar een geschikte vrouw voor de post Financiën kunnen formateurs zich niet verschuilen achter het argument dat ‘ze er niet zijn’. Ze zijn er ruim voldoende. Nu nog formateurs die kwaliteit herkennen als het op hun pad komt.

