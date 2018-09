Laat die slimmeriken toch lekker kind zijn, zeggen ze

‘Laat haar toch lekker kind zijn.’ Bijna niemand zegt dat recht in mijn gezicht. Wel op Facebook en Twitter. Het was ook de meest gehoorde opmerking op het nieuws deze zomer over de 8-jarige Laurent Simons die geslaagd was voor het VWO. ‘Ik heb medelijden met die jongen', 'Met acht jaar tussen jongvolwassenen, wat voor sociaal leven zal hij hebben?' 'Omgaan met mensen is toch veel belangrijker dan intelligentie?’, waren een paar reacties.

Ook aan mij wordt gevraagd of mijn dochters eigenlijk wel vriendjes en vriendinnen hebben. En vooral hoe gaat het tussen klasgenoten die een paar jaar ouder zijn. Want hoogbegaafde kinderen die lopen toch vaak sociaal-emotioneel achter? Dat zegt men. Ik geloof het niet. Volgens veel hoogbegaafdheidsdeskundigen lopen ze ook op dat gebied voor.

Er kunnen wel problemen ontstaan als er niet voldoende aandacht is voor hun talent. Sowieso ontwikkelen ze dan een aantal belangrijke vaardigheden niet, zoals samenwerken, doorzetten en hulp vragen. Dat kan het contact met anderen lastig maken. Maar sociaal-emotionele ontwikkeling gaat veel verder dan dat, het gaat over de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, van emoties, het zelfbeeld en het temperament van een kind.

Spannend, maar toch zin in

Nou, een persoonlijkheid hebben mijn kinderen wel. Temperament al helemaal. Hun emoties wisten ze ook al op zeer jonge leeftijd te herkennen en benoemen. Deze week vroeg mijn vier-jarige nog hoe het heet als je iets spannend vindt en er tegelijkertijd zin in hebt. Ze had het over de opwinding die ze voelt voor maandag als ze naar groep 3 gaat. Maar ja, deze vier-jarige heeft ook bijna een jaar niets gezegd in de klas, dus kun je dan zeggen dat het emotioneel goed gaat?

Mijn kleintje is snel bang. Vooral voor onvoorspelbare situaties, zoals honden op straat. Ze overdenkt alles, piekert over wat allemaal mis zou kunnen gaan. Ze is ook bang voor een kindje met down in de andere kleuterklas. Een schat van een joch. Maar dochter zag dat hij vaak van het schoolplein afloopt. “Dat mag niet”, vertelde ze me. En dat onberekenbare vindt ze eng. “Straks gaat hij me bijten.” Terwijl die jongen geen vlieg kwaad doet, en volgens de juffen alle andere kindjes dol op hem zijn.

Het lijkt of mijn dochters de dingen allemaal veel intenser beleven dan anderen, waardoor ze sneller in extreme gemoedstoestanden kunnen schieten: heel boos of enorm wanhopig. Maar is dat een sociaal-emotioneel probleem of wellicht een verrijking? Zolang er maar een balans is, of in ieder geval komt tussen voelen en denken, en vervolgens gewenst handelen.