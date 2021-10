Laat die kernenergie maar links liggen, zet vol in op energiebesparing

De prijzen van gas en daarmee ook van elektriciteit zijn de afgelopen weken geëxplodeerd. Terecht maakt de Tweede Kamer zich zorgen. De regering werkt aan verzachtende maatregelen voor mensen die dankzij die prijsstijging in problemen dreigen te komen. En verzachtende maatregelen zijn natuurlijk prima: die zullen gezinnen helpen die in acute nood komen.

Tegelijkertijd is dit het moment om werk te maken van energiebesparing. Daar ligt een belangrijke oplossing voor de ontstane energie-armoede. Elke m3 gas die niet wordt verbrand, elke kWh die niet wordt verbruikt is winst. Winst voor de bewoner van een huis die anders in financiële problemen zou raken, maar ook winst voor het klimaat. De eerste en belangrijkste maatregel om klimaatdoelen te halen ligt in energiebesparing en energie-efficiëntie.

Daarnaast moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk vervangen door duurzame energiebronnen, zoals zon- en windenergie. In de regionale energie-strategieën zijn daar afspraken over gemaakt.

Energiebesparing én duurzame energie

De belangrijkste vragen in de klimaatdiscussie zouden moeten gaan over hoe we versnelling aanbrengen in bovenstaande twee richtingen – energiebesparing én meer duurzame energie. Hoe zorgen we ervoor dat we niet blijven achterlopen op de doelen van 2030, maar deze juist naar voren halen?

Helaas lijkt het erop dat de discussie niet gaat over de beste klimaatmaatregelen, maar versmald wordt tot de vraag of we over tien à vijftien jaar nieuwe kerncentrales nodig hebben. Ook prof. Rabbinge trapt in deze val. In zijn bijdrage van afgelopen maandag maakt hij zich zorgen over de periode na 2035.

Als we op koers liggen met de versnelling van klimaatdoelen, komt uiteraard de vraag aan de orde hoe groot de noodzakelijke backup zal moeten zijn. Hier staan diverse wegen open, zoals intensievere internationale samenwerking en opslagtechnieken zoals batterijen of waterstof. Ook kernenergie wordt genoemd als mogelijkheid, maar die kent enkele grote nadelen.

De ervaring met een drietal projecten in West-Europa laat zien dat de bouw van nieuwe kerncentrales telkens duurder wordt. Daarnaast is en blijft kernenergie een gevaarlijke techniek. Tussen veiligheid en kosten zit een voor de nucleaire sector vervelende samenhang. Om de veiligheid te vergroten zijn grote investeringen nodig. Kernenergie is daardoor steeds duurder geworden. Dat proces van kostenstijgingen lijkt nog niet geëindigd.

Het grootste probleem met kernenergie is dat we nog steeds geen raad weten met het afval. Al zestig jaar wordt er geroepen dat een oplossing nabij is. Rabbinge bagatelliseert dit probleem met de opmerking dat er in Finland een opslagplaats gebouwd wordt. Nog afgezien van het feit dat de Finse oplossing er nog steeds niet is, zal het Nederlandse afval daar niet naartoe mogen. Finland wil het niet hebben en de EU schrijft voor dat elk land zorg moet dragen voor zijn eigen nucleaire afval. Nederland zal het daarom zelf moeten opruimen.

De grote vraag is of er ooit een eindberging gevonden zal worden waar het afval meer dan 240.000 jaar absoluut veilig zal blijven liggen. Zowel bij het klimaatprobleem als bij het radioactieve afval willen we toekomstige generaties niet opzadelen met onze rommel.

Moratorium op kernenergie

Een moratorium op kernenergie is daarom een goed idee. Om het klimaat te redden moeten we de komende tijd vol inzetten op energiebesparing en op meer inzet van zon en wind. Kernenergie komt te laat en er kleven te veel onopgeloste problemen aan.

Mijn inschatting is dat we onszelf in pak ’m beet 2026 afvragen waarom we ons in 2021 zo hebben laten afleiden. De discussie over het klimaat wordt te vaak versmald tot wel of niet kernenergie. Dat leidt af van duurzame keuzes zoals energiebesparing en het versneld uitrollen van meer zon- en windenergie.

