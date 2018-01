Laat De Witt staan, met wat rode verf

Slavernij-expert Piet Emmer voorspelde in Trouw de ondergang van Johan de Witt (Letter&Geest, 6 januari). De raadpensionaris had immers in 1667 Nieuw-Nederland ingeruild voor Suriname, een op slavernij draaiend wingewest. Nu hij is ontmaskerd als bevorderaar van de slavenhandel, zullen zijn standbeelden ongetwijfeld sneuvelen in de Beeldenstorm die door ons land raast.

Emmer stoort zich aan de ‘schuld en boete’ die wij in ons verleden stoppen. Niemand had toentertijd bezwaar tegen de slavernij, dus we kunnen de raadpensionaris niets kwalijk nemen. De huidige Beeldenstorm bestempelt hij in de Volkskrant daarom als ‘waanzin’. ­Terecht stelt Emmer dat historici het verleden vooral moeten begrijpen, niet veroordelen. Waarom dit een argument is tegen beeldenstormen, blijft mij echter onduidelijk.

Mij bekruipt een gevoel van historisch onverantwoord medelijden als we de raad­pen­si­o­na­ris opnieuw moeten lynchen

Standbeelden van De Ruyter en De Witt zijn opgericht als eerbetonen, niet als gedistantieerde wetenschappelijke biografieën. Ze zijn een nostalgische roep naar een glorierijk verleden om vorm te geven aan een gevoel van nationale identiteit. Met dat gevoel is op zich niets mis. Ook ik bespeur een zekere trots als ik buitenlandse vrienden de Amsterdamse grachten laat zien, al kom ik niet uit Amsterdam en zijn de meeste van mijn 17de-eeuwse voorvaderen er waarschijnlijk nooit geweest.