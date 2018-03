Laat de volkswijk weer voor iedereen worden

De woningmarkt in onze grote steden kookt in rap tempo droog. Lange wachtlijsten in de sociale huur, schaarse middenhuur die alleen maar duurder wordt en koopprijzen die de lucht in schieten. In deze barre tijden kunnen we van de woningnood een deugd maken. Hoe? We benutten de enorme populariteit van de steden om kwetsbare en kansrijke groepen sterker te verbinden.

De tegenstellingen in onze grote steden nemen toe. De markt bouwt vooral dure woningen in dure wijken en goedkope woningen in goedkope wijken. En door de wettelijke verplichting sociale huurwoningen aan de laagste inkomens toe te wijzen, komen de kwetsbaarste groepen als vanzelf terecht in de kwetsbaarste wijken. Nee, wij kennen nog geen Amerikaanse getto's of Franse banlieus. Maar resultaten uit het verleden bieden bepaald geen garantie voor de toekomst.

In de bakfietswijken in Utrecht-Oost zijn naast yuppen en kapitaalkrachtige gezinnetjes nauwelijks kwetsbare groepen meer te vinden. De andere kant van deze medaille is zichtbaar in Utrecht Overvecht. Of in het Haagse Moerwijk. Een stapeling van armoede, psychiatrische problematiek, criminaliteit, afstand tot de arbeidsmarkt, gebrekkige integratie en zeer ongezonde leefsituaties door vocht- en schimmelproblematiek. Het verschil in gezonde levensverwachting tussen deze wijken is ondertussen opgelopen tot meer dan tien jaar!

Halve waarheid En waar houdt de politiek zich mee bezig? Links komt vooral op voor de sociale huurders die in de verdrukking zijn gekomen. En rechts wil vooral dat er meer plek komt voor de middenklasse, het cement van onze samenleving. Links en rechts vertellen allebei een verhaal waar waarheid in zit, maar het is in beide gevallen een halve waarheid. De één behartigt de belangen van de sociale huurders, de ander van de middenklasse. Maar wie behartigt de belangen van de hele stad? Want als we alleen sociale woningbouw beschermen, hoe bestrijden we dan de concentratie van armoedeproblematiek? En zijn pleidooien voor gemengde wijken niet gratuit als die alleen maar kwetsbare wijken betreffen? Vraagt dat ook niet iets van kansrijke wijken en hun inwoners? Het antwoord ligt in het verbinden van beide benaderingen. Het is de hoogste tijd om in onze dure en rijke wijken meer sociale huur te realiseren. Elk bestemmingsplan in binnenstedelijke nieuwbouwlocaties moet 30 procent sociaal meekrijgen. Zo krijgen kwetsbare groepen ook een plek in kansrijke wijken. Dat is ook precies wat in de welvarende gemeenten om de stad heen moet gebeuren.