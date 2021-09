Laat de vaccinweigeraar een bepaald percentage van die 2500 euro betalen voor zijn eigen ic-opname

Woensdag hielden de Ita­liaanse autoriteiten hun adem in, een oog gericht op het nationale spoorwegnetwerk: zouden de activisten die tegen de green pass protesteren, 54 Ita­liaanse spoorwegstations gaan blokkeren, zoals ze opriepen op sociale media? Maar het protest flopte. Sinds woensdag is het niet meer mogelijk voor reizigers zonder bewijs van covid-vaccinatie (green pass) of negatieve test zich met inter­city’s, TGV’s of lange-afstandsbussen te verplaatsen. Met ­deze nieuwe zet worden de vrijheidsbeperkende matregelen voor niet-gevaccineerde Italianen verzwaard. Hiermee volgt Italië het Franse voorbeeld, maar dan in een softere versie.

In Frankrijk zijn nog niet gevaccineerde burgers, sinds de introductie van de pass sanitaire, de facto tot tweederangsburgers gedegradeerd. Ze kunnen bijna niets meer in de openbare ruimte: geen horeca, musea en zwembaden bezoeken of met treinen reizen. Zorgpersoneel dat op 15 september nog niet is gevaccineerd kan naar zijn salaris fluiten en dreigt zijn baan te verliezen.

Iedere zaterdag wordt door duizenden Fransen tegen de pass sanitaire gedemonstreerd. Dit raakt in ieder geval niet de regering die zijn repressieve maatregelen als een groot succes beschouwt. Sinds zijn introductie heeft de coronapas voor een stormloop op vaccinatiecentra gezorgd: het land telt nu 76 procent volledig gevaccineerde Fransen, tegen 50 procent twee maanden geleden.

Dat bijna alle zetten zijn geoorloofd om de Franse ic’s te ontlasten, is hier duidelijk. Dat vaccins tegen het virus beschermen ook: wie nu door corona in een ziekenhuis belandt, is meestal niet gevaccineerd. Toch mag je je afvragen of de prijs van vrijheidsbeperkend beleid niet te hoog is. Burgers die andere burgers op hun gezondheidsstatus controleren voor de ingang van winkelcentra, cafés en werkplekken is niet bevorderend voor een harmonieuze en vreedzame samenleving. Hiermee wordt ook een burgerschap met twee snelheden geconstrueerd wat indruist tegen de “Europese waarden” waarvan politici de mondvol hebben in Brussel.

Is er dan geen alternatief? Als je beschouwt dat een pas om te mogen leven zoals voorheen niets anders is dan een vermomde plicht tot vaccinatie, heb dan het lef om een echte vaccinatieplicht in te voeren. Maar dan zonder sancties voor de vaccinweigeraar in overtreding, die de vrijheid behoudt om te komen en te gaan waar hij wil. Hiermee wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen burgers.

Op één punt na, dat men het prijskaartje van mijn paradoxale voorstel zou kunnen noemen. Volgens RTLZ kost een coronaopname op een verpleegafdeling 500 euro per dag en op een ic 2500 euro. Maak dan de vaccinweigeraar duidelijk dat hij vrijwillig risico’s neemt door de vaccinatieplicht te overtreden en dat in geval van besmetting en ziekenhuisopname hij een bepaald percentage van de kosten die hij veroorzaakt, moet betalen. Ja, ook de vrijheid heeft een verzekeringsprijs en die noemen we CVER, Corona Verplicht Eigen Risico voor weigeraars.

