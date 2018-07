Laat de NPO eerst definiëren wat levensbeschouwing is, alvorens te snijden

Het budget voor levens­beschouwelijke programma’s bij de EO wordt door dreigende bezuinigingen meer dan gehalveerd.

Stel je voor dat omroep Max van de NPO te horen had gekregen dat ze geen programma’s voor ouderen meer mag maken. Toch is dat wat de EO nu overkomt. De EO mag gaan snijden in eigen vlees, met als richtlijn van de NPO: haal je hart er maar als eerste uit. Hoogste tijd om preciezer te kijken wat levensbeschouwing in de media beoogt.

Het kan bijna niet anders of onwetendheid ligt ten grondslag aan het besluit de EO zo te beperken. In deze lijn waren anders de ouderen bij Max met caravan en al weer naar huis gestuurd en zou BNNVara de opdracht hebben gekregen om vooral niet meer verschillig te wezen. Maar het motto van de EO ‘Leef je geloof’ is blijkbaar voor de beleidsmakers niet duidelijk ­genoeg.

Op de een of andere manier is het ons niet gelukt om de NPO de afgelopen jaren duidelijk te maken wat levensbeschouwelijke programma’s precies zijn, waarom die bij het wezen van de EO horen en waarom ze niet mogen ontbreken in het publieke bestel. Iets wat duizenden kijkers, gelovig of niet, een vanzelfsprekendheid vinden en herkennen als een onmisbare, waar­devolle bijdrage aan het kleurenpalet van de publieke omroep.

Luisterend oor

Levensbeschouwing is geen stilstaand water. Wie ons de afgelopen ­jaren heeft gevolgd, ontdekt al snel dat wat we maken door de jaren heen is veranderd. De omroep die voor de buitenstaander het eigen gelovige gelijk als vertrekpunt nam bij zo’n beetje alles, is veranderd. We werden ontvankelijker. We ontwikkelden een luisterend oor. We werden nieuwsgierig en gingen op zoek. Want wie zoekt, die vindt. Zo zochten we verbinding. Zo bleven we geloven.

En altijd wilden we in gesprek over levensvragen. Als het maar even kon, lieten we de hunkering zien om te weten te komen wat mensen ten diepste drijft. De zoektocht naar de diepere ­lagen van het leven. Want wie afdaalt in zijn of haar ziel – of wat ons betreft opstijgt – ontdekt meer. En wie ons dan nog wilde volgen, wezen we op God. Zijn liefde voor iedereen is onze diepste overtuiging. Dat is niet veranderd. Dat ís de EO.

Waarom definieert de NPO niet eerst wat levensbeschouwing in de media ­eigenlijk is en waartoe het dient, alvorens te snijden? Misschien kan er eerst geluisterd worden naar wat de afzonderlijke omroepen zelf zien als de kern van hun opdracht, voor er programma’s worden geschrapt door de NPO, die formeel zelfs helemaal niet over de inhoud van programma’s gaat.