Laat de leden zelf bijdragen aan een enerverender kerkdienst

Het is elke week weer schokkend om te ervaren dat kerkdiensten vaak minder vernieuwend en enerverend zijn dan in mijn jeugd in de zeventiger jaren. De kerk heeft geen traditie van vernieuwing of verbetermanagement. Mij is nooit gevraagd na afloop van een dienst wat ik ervan vond. Suggesties om het wat anders te doen worden niet erg gewaardeerd.

Ik heb heel wat ergernissen opgelopen de afgelopen jaren die mij uit de kerk houden. De diensten zijn te lang en te weinig afwisselend, zeker voor kinderen. Niet erg handig als je gezinnen graag in de kerk wilt zien en ook nodig hebt om voort te bestaan. De liedjes zijn meestal te ingetogen, voor kinderen ronduit saai. Ze lijken er sowieso niet bij te mogen horen, gauw naar de kindernevendienst en tegen het einde weer stilletjes terug in de kerk je plekje vinden.

Ik denk eerder dat er regionale verbeterteams nodig zijn voor de overgang naar een levende kerk

Samenwerking, daar is de kerk niet sterk in. Is er een prachtige kerst-mis bij de katholieke kerk in het dorp, gaan we als PKN nog eens een gezinsdienst doen de volgende ochtend. Niet raar dat daar nauwelijks gezinnen op af komen.

Machtscultuur Er is nog altijd een machtscultuur waarbij je veel moeite moet doen om mensen op bepaalde posities te overtuigen. Het zou best kunnen dat we met z'n allen minder geloven dan vroeger, maar dat weet ik nog niet zo zeker. Het kan ook zijn dat we anders geloven dan vroeger en dat de kerken zich niet weten aan te passen. Ze zijn geen levende gemeenschappen waarin mensen samen besluiten nemen over het hoe en wat. Gaat een regiopastor hierin verandering brengen?