Laat de krant veel meer schrijven over het grote India

Laat de Navo stoppen met militaire steun aan Oekraïne

Laten Navo-landen ophouden met het leveren van wapens aan Oekraïne. Rusland heeft duidelijk laten zien dit als een escalatie te zien met het bombardement. Stop hiermee en geef Zelenski de duidelijke boodschap dat we geen no-fly zone instellen, geen wapens meer leveren en geen vliegtuigen gaan leveren. Hij gooit om emotionele redenen alleen maar olie op het vuur en wil de Navo betrekken in de oorlog. Laat de Navo verstandig reageren en hier niet op ingaan en aan de eigen bevolking denken!

Gert-Jan Kardol Lexmond

Stelt het koningshuis hun leegstaande vastgoedbezit ter beschikking?

Nu er zoveel saamhorigheid is voor Oekraïense vluchtelingen en de enorme behoefte aan opvang voor deze radeloze mensen met de dag groter wordt, kan het toch niet anders dan dat het koningshuis binnenkort een deel van hun enorme leegstaande vastgoedbezit ter beschikking gaat stellen.

Chantalle Hoogendoorn Leiden

Ik hoop dat we in de toekomst meer over India mogen lezen

Fijn om op de buitenlandpagina (Trouw, 14 maart) over verkiezingen in India te lezen. Wel een eye opener dat de deelstaat Uttar Pradesh met 150 miljoen kiezers meer bewoners heeft dan Brazilië en Rusland. Hoop dat we over dit grote land in de toekomst meer mogen lezen.

Aad van Velzen Raalte

Medische recycling is hoognodig

Wat een goed initiatief van chirurg Van der Sijp. En zo herkenbaar voor mij als gewezen operatie-assistent. Dagelijks zakken vol afvalmateriaal. Zo hadden wij in ons ziekenhuis een chirurg die de staplers verzamelde en deze medische ‘nietjes’ afleverde bij een dierenarts voor hergebruik en een specialist die de blauwe instrumenten lakens hergebruikte als ontbijtlakens voor zijn grote gezin. Ik hoop dat het recyclingbedrijf van Van der Sijp een groot succes wordt.

Henk Zuiderveen Delfzijl

“Beroerd voor Oekraïners” is nog zwak uitgedrukt

Ik begrijp de verwoording van de situatie over Oekraïne en de worsteling om niet toe te geven aan emoties en te beginnen aan een missie in dat land (Brief van de hoofdredactie, 14 maart). Toch heb ik moeite met de opmerking: “Beroerd voor de Oekraïners”. Dat vind ik nog zeer zwak uitgedrukt. En het is nog maar de vraag of na het tijdperk-Poetin de stabiliteit in Europa terugkeert.

Hemmo Wessels Harderwijk

De actualiteit maakt de kruiswoordtest tot test

Een lezeres uit Hilversum pleit voor een ‘gevechtspauze’ in de dagelijkse kruiswoordtest (Opinie, 14 maart). Maar het invlechten van de actualiteit maakt juist de kruiswoordtest tot wat het is: een test. Een mooie overhoring of we de krant goed hebben gelezen. Soms dwingt het zelfs tot even terugbladeren.

Victor de Ruiter Houten

Wees solidair met andere generaties

Mark Adan (Lezersreacties, 14 maart) beklaagt zich over zijn toekomstige sobere pensioen. Ik ben nu 67 en en werk ruim 41 jaar. Door de economische crisis en het monetaire beleid is het pensioen ingedampt. Ook krijg ik maar een halve AOW omdat mijn partner nog jonger is. In de jaren tachtig betaalden wij de vut voor de generatie die de oorlogspuinhopen opruimde. Solidariteit tussen generaties is een groot goed. Ooit hebben we elkaar misschien nodig.

Frans G. Meerburg Helmond