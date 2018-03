Laat de kansen van peuters niet afhangen van hun achtergrond

Nederland staat bekend om de vroege selectie van jonge kinderen. Het kabinet voegt hier een nieuwe dimensie aan toe. Het gevolg van het voorgestelde beleid is dat onze kinderen al met 2,5 jaar worden gescheiden. Sommige peuters gaan naar de kinderopvang in de buurt, andere peuters naar een voorschool een buurt verderop. En sommige peuters gaan helemaal nergens naartoe. Het kabinet laat het aan de Kamer om te bepalen welke peuters in aanmerking komen voor kinderopvang en hoeveel peuters in aanmerking komen voor de voorschool. Er is brede maatschappelijke steun vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en PO-Raad om te zorgen dat alle kinderen naar een peutervoorziening kunnen.

Gemeenten, schoolbestuurders, kinderopvangorganisaties én ouderorganisaties hebben een plan ontwikkeld waardoor alle peuters naar een peutervoorziening mogen, net zoals alle kinderen van vier jaar naar school mogen. Ze moeten niet, ze mogen wel. Er is aandacht voor maatwerk, aandacht voor de brede ontwikkeling van peuters en in het bijzonder van peuters die achterstanden vertonen.

Het voordeel van zo’n peutervoorziening voor alle peuters? Dat zij zich spelenderwijs optimaal kunnen ontwikkelen. Dat zij met een vliegende start kunnen beginnen aan de basisschool. Dat zij al van jongs af aan samen opgroeien. Dat hun ouders flexibeler kunnen zijn in (het zoeken naar) werk. En dat, als hun ouders werk gevonden hebben, de kinderen niet van voorziening hoeven wisselen.

Waarde aangetoond

Een integrale voorziening is in veel gemeenten al gemeengoed. Lokale partners hebben niet gewacht op het kabinet, maar hebben de afgelopen jaren vergaande stappen richting een integrale voorziening voor peuters gezet. Zo werken zij met kracht aan gelijke kansen voor kinderen. Ons voorstel, op basis waarvan we samen met het kabinet willen kijken hoe we dit landelijk (én budgetneutraal) kunnen vormgeven, stuit, gelet op de beantwoording van Kamervragen hierover, op een keihard nee.

Volgens de minister is ‘de meerwaarde van een basisvoorziening voor alle kinderen niet aangetoond’. Die meerwaarde is er echter wel degelijk en is ook aangetoond. Het ligt er maar aan naar welke meerwaarde je op zoek bent. Menig gebied in de hersenen is immers vrijwel geheel gevormd voordat kinderen vier worden. Medewerkers in de kinderopvang weten als geen ander hoe ze die hersengebieden spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn in deze jaren cruciaal, want wie op die jonge leeftijd de boot mist, haalt de achterstand op de basisschool maar moeilijk in. Zeker als ouders zich geen dure bijlessen kunnen permitteren.

Ook het ministerie van sociale zaken laat weten dat het geld dat het uitgeeft aan kinderopvang alleen beschikbaar is voor kinderen van ouders die werken. Voor die kinderen mag de bijdrage die de overheid daaraan levert zelfs nog wat omhoog. Voor de anderen niet. Zo hebben niet alle kinderen recht op een brede ontwikkeling en een goede voorbereiding op de basisschool. Dat de met andere overheidsmiddelen bestreden segregatie in onze samenleving zo juist al op jonge leeftijd begint, is iets wat men blijkbaar op de koop toe neemt.