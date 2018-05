Laat de jeugdarts alle tobbende mbo'ers helpen, ook als ze 18-plus zijn

Enthousiast lazen wij het artikel 'Zorg voor ouderen krijgt onterecht meer aandacht dan jeugdzorg'. Wij zijn het met de auteur, Ferko Öry, eens dat het opvallend is, dat er in Nederland zoveel meer aandacht en geld gaat naar ouderenzorg dan naar jeugdzorg. Terwijl jongeren er een leven lang baat bij hebben, als zij vroegtijdig de juiste zorg hebben ontvangen. En terwijl er prachtige voorbeelden van preventieve hulpverlening voor jongeren zijn, waar geen landelijke afspraken of financiering voor zijn, zoals voor de inzet van jeugdartsen op het mbo.

Het is jongeren lastig uit te leggen waarom je de ene leerling wel mag helpen en de andere niet

In het in april gepresenteerde Actieprogramma Zorg voor de Jeugd stelt de overheid onder andere als doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod uit onderwijs of zorg. Dat is een lovenswaardig en ambitieus doel. Temeer daar in februari al bleek uit een Kamerbrief over schoolverzuim dat het vorig schooljaar niet gelukt is om het aantal van vierduizend thuiszittende leerlingen omlaag te krijgen ten opzichte van het jaar ervoor.

Thuiszitten, dat vaak vooraf wordt gegaan door ziekteverzuim, hangt nauw samen met het voortijdig verlaten van school. Helaas is in 2016-2017 voor het eerst sinds jaren weer een stijging van het aantal voortijdige schoolverlaters te zien. Opvallend hierbij is dat meer dan driekwart van het voortijdige verlaten van school ontstaat op het mbo. Het verlaten van school zonder een startkwalificatie heeft grote sociaal-economische gevolgen. Opleidingsniveau is ook nauw verbonden met gezondheid.

Uitval voorkomen Jeugdartsen zijn bij uitstek degenen die ziekteverzuim op school kunnen voorkomen. Samen met de jongere kijken jeugdartsen naar de oorzaak van het ziekteverzuim. Zij werken volgens de M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) methodiek, een erkende interventie voor de integrale aanpak van ziekteverzuim. Meestal is het ziekteverzuim een combinatie van redenen: psychische oorzaken zoals depressiviteit en suïcidaliteit, lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn, problemen met de thuissituatie bijvoorbeeld met gescheiden ouders, problemen met de gekozen opleidingsrichting, huisvestingsproblemen, drugs- of gameverslavingen. Vaak speelt leefstijlproblematiek mee: laat gaan slapen, onregelmatig eten en fors alcoholgebruik. Jeugdartsen werken samen met (jeugd)verpleegkundigen, behandelaars, scholen en leerplicht, om te zorgen dat het met de betreffende leerling beter gaat en uitval van school wordt voorkomen.

Knelpunt Vanwege de financiering is juist op het mbo de inzet van jeugdartsen een knelpunt. Jeugdgezondheidszorg wordt gefinancierd tot de leeftijd van 18 jaar van de jongere. Op het mbo is twee derde van de jongeren ouder dan 18 jaar is. Het ontbreken van landelijk afspraken over de inzet van jeugdartsen op het mbo is een knelpunt uit de dagelijkse praktijk. Het is ook lastig om aan jongeren uit te leggen waarom je de ene leerling wel mag helpen en de andere niet, puur omdat er geen financiering voor is. Wij pleiten voor landelijke afspraken zodat op mbo-scholen de jeugdarts bij alle leerlingen kan worden ingezet, dus niet alleen bij leerlingen onder de 18 jaar. Inzet van jeugdartsen op het mbo zal bijdragen aan het terugbrengen van ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten. Hierdoor verbetert het toekomstperspectief van de jongeren. Als jeugdartsen ingezet kunnen worden bij alle mbo-leerlingen dan kunnen wij het Rijk helpen om de doelen in 2020 te behalen. Wat ons betreft prima om te investeren in de ouderenzorg, maar laten wij ook zorgen dat wij blijven investeren in de jeugd en hun toekomst.

