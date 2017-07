Laat de hackers maar komen, ik heb mijn cd's

Eindelijk verlost van tikken, geruis en gekras. De cd bracht weer vaart in mijn muzikale verzamelwoede.

Lees verder na de advertentie

We zijn inmiddels duizenden schijfjes verder. Aanvankelijk mondjesmaat komen ze nu met honderden tegelijk mijn platenkast binnen. De maatschappijen zijn mij financieel verregaand tegemoetgekomen. Legde je aanvankelijk voor een cd nog zo’n 20 euro neer, wie een beetje oplet, betaalt daar inmiddels minder dan een tiende van. Nu de cd op zijn eind lijkt te lopen, houdt de industrie uitverkoop met spotgoedkope verzamelboxen van grote sterren of componisten.

Fans van Herbert von Karajan kunnen zelfs díe niet meer bijhouden. Al zijn opnamen voor EMI in twee bakstenen van bijna honderd cd’s. Al zijn werk van vóór de stereo in één doos. Alles wat ooit verschenen is op Deutsche Grammophon, keurig naar decennium verzameld: hoe vaak heb ik met hun vinyl-voorgangers niet watertandend in mijn handen gestaan. Vierentwintig gulden kostte het gele label rond 1970, naar koopkracht omgerekend het dubbele in huidige euro’s. Nu koop je ze voor een habbekrats.

Als je ze tenminste nog koopt. Mijn bezitsdrang loopt hopeloos achter op de ontwikkelingen, zo houdt mijn omgeving me voor. Iedereen luistert via internet naar Spotify, en voor films geldt hetzelfde met Netflix en soortgenoten. Alles is in een handomdraai beschikbaar en je hebt nooit meer ruimteproblemen bij het bewaren van al dat moois.

Dáár staan ze, met hun solide aanwezigheid: present en niet alleen virtueel

Over dat ‘alles’ en die handomdraai heb ik hier al eerder twijfels laten horen. Maar ook het vertrouwen op wat in cyberspace wel beschikbaar is, lijkt me nogal hachelijk. Niet zozeer omdat ik – terecht of ten onrechte – beducht ben voor mijn privacy. Maar omdat het functioneren van het net almaar fragieler wordt.

Oorlogen, zo waarschuwde mijn collega-columnist Rob de Wijk onlangs, zullen steeds meer via de computer uitgevochten worden. Nu al leggen virusaanvallen hele sectoren van het net geregeld lam. Cyberspace is een hachelijke wereld en dat zal er in de toekomst niet beter op worden.

Noodvoorraad Daar zit je dan op een goede dag met je Netflix of muzikale streamingdienst en brengen scherm en luidsprekers alleen maar de ruis voort, waarvan de cd ons nu juist verloste. Is mijn laptop geïnfecteerd, de server uit de lucht of hebben Russische hackers weer eens een leuke avond? Beethovens vijfde in Karajans tweeëndertigste opname kan ik in ieder geval wel vergeten. En met heimwee denk ik terug aan de tijd waarin je die gewoon uit de kast kon trekken. ‘Als je het niet kunt vastpakken, bestaat het niet’, kopte de Vlaamse krant De Standaard onlangs. Dat ging over de terugkeer van de vinylplaat – en zover gaat mijn hang naar de materie niet. Maar dat ik ‘Sergeant Pepper’s’ of Woody Allens ‘Annie Hall’ veilig bewaard weet in mijn collectie zilveren schijfjes, geeft een ouderwets gevoel van zekerheid. Dáár staan ze, met hun solide aanwezigheid ruimte opeisend maar in ieder geval present en niet alleen virtueel. Ik hoop nooit mee te maken dat de hele buurt bij mij naar Mozart moet komen luisteren zoals in de jaren zestig alle kinderen uit de straat Pipo zagen op het éne tv-toestel van een gefortuneerd vriendje. Maar ik sluit het niet uit. Mijn culturele noodvoorraad is op orde. Als u het vriendelijk vraagt, mag u tegen die tijd vast wel eens langskomen. Lees ook: Computersystemen plat na wereldwijde cyberaanvallen

Lees ook: Wat we tot nu toe weten over de ransomware-aanval

Lees ook: Cyberaanval treft parlement Groot-Brittannië

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.