Laat de FNV er niet alleen voor ‘onmisbare beroepen’ zijn

Laat de vakbond zich op iedereen richten, schrijven Jan Berghuis en Roel Berghuis, oud-werknemers van de Hoogovens en lang vakbondsbestuurder bij de FNV.

Sinds de coronapandemie spreken we van ‘onmisbare beroepen’. Het betreft dan mensen die werken in de zorg, kinderopvang, onderwijs, openbaar vervoer, journalistiek, schoonmaak, afval, supermarkt, distributie en pakketbezorging.

Ook de grootste vakbond van Nederland, de FNV, richt zich sinds deze zomer speciaal op deze ‘cruciale’ of ‘onmisbare’ werknemers. Op 25 september organiseerde de vakbond een Dag van de Onmisbaren. De ‘mensen die in de frontlinie staan’ hebben inmiddels zelfs een standbeeld van de FNV gekregen: een zorgmedewerker die een mondkapje draagt.

Verkeerde strategie

De definitie ‘onmisbare beroepen’ lijkt de vakbond overgenomen te hebben van de Socialistische Partij. Maar zijn de onmisbare beroepen van de SP ook de onmisbare beroepen voor de FNV? En maakt deze FNV-strategie, gericht op politiek Den Haag, kans van slagen? Wij denken van niet.

Allereerst is het voor de FNV niet verstandig om zich zo scherp in te zetten voor deze ‘onmisbare’ groepen. De reactie van andere groepen laat zich raden: ‘Zijn wij dan niet cruciaal? Doen we er niet toe?’

Wij zijn benieuwd hoe de FNV zulke vragen gaat beantwoorden van vrachtwagenchauffeurs, havenarbeiders en anderen in volgens de vakbond kennelijk minder cruciale beroepen. Alle groepen werkenden dienen zich volgens ons door de vakbeweging vertegenwoordigd te voelen.

De FNV dreigt anders gezien te worden als een club die alleen voor bepaalde werkenden opkomt. Dat terwijl de kracht van de vakbeweging juist ligt in sectoren waarin veel vaklieden werken die niet in het rijtje van de onmisbaren voorkomen, zoals bouwvakkers en metaalarbeiders.

Lager betaalden

In de FNV gaat men er kennelijk vanuit dat zulke groepen vaklui samen een vuist maken en waardering en respect van hun bazen afdwingen. Maar daarvoor vallen ze onder te verschillende cao’s en bedrijven.

De FNV is er juist om iedereen te organiseren, ondanks de zeer diverse sectoren en bedrijven waarin mensen werken en ondanks zeer diverse inkomens. Dat is de kracht van de vakbond en die moet vanuit de sectoren worden versterkt. Om op te komen voor lager betaalden (wat natuurlijk erg nodig is) zul je allianties aan moeten gaan met groepen die het qua inkomen beter hebben. Het FNV-geheel is meer dan de som der delen.

Nog om een andere reden is de actie voor de ‘onmisbaren’ volgens ons niet effectief. Ze borduurt namelijk voort op de FNV als campagnebond. Maar campagnes hebben weinig kans van slagen in politiek Den Haag. Als er in de Tweede Kamer al een motie wordt aangenomen, kan het kabinet die nog altijd naast zich neerleggen.

Overwinning

De kracht van de FNV ligt in bedrijven en sectoren waar veel geschoolde vaklieden werken. Daar liggen grote bedreigingen én kansen.

Kortgeleden behaalden staalarbeiders bij de voormalige Hoogovens een enorme overwinning. De directie van Tata Steel Nederland moest bekennen dat het FNV-plan Groen Staal de beste keuze voor de toekomst was en koos voor een nieuwe, duurzame manier om ijzer en staal te maken. Dit was een historische overwinning, behaald door staalarbeiders, in een cruciale Nederlandse industrie.

Zo blijft de FNV van cruciale betekenis voor werkend Nederland. Laat de vakbond actievoeren op terreinen die liggen in de (sociale en duurzame) toekomst van de werknemers in ons land.

De ervaringen bij Tata hebben ons geleerd dat werknemers bereid zijn om daar langdurig voor te staken. Die staking – én het FNV-plan Groen Staal – hebben ook voor meerderheden in de Tweede Kamer gezorgd waar het kabinet wél naar heeft geluisterd.

De FNV moet beginnen in bedrijven en sectoren, en niet op halflege pleintjes.Lees ook:

Zijn vrouw heeft een vitaal beroep, dus is papa Frank Jansen (38) ineens de hoeder van het huis

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de vitale beroepen, waardoor veel mannen nu thuiswerken en voor de kinderen zorgen. Wat doet dat met de nog altijd traditionele rolverdeling in Nederlandse gezinnen?

FNV wil meer vaste banen en 100 euro per maand voor iedereen

Niet alleen een loonsverhoging, maar ook “flink meer” vaste banen. Dat is de inzet van vakbond FNV voor de cao-onderhandelingen van volgend jaar.