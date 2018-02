Laat de farmaceut maar eens op bezoek gaan bij een kind met taaislijmziekte

U heeft geen geld en kunt niets lenen. Uw kind zal ondanks al uw goede zorgen vroeg overlijden. Hoe verdrietig en tragisch ook: ik zou situatie 1 prefereren. Helaas komen ouders tegenwoordig in sommige gevallen ongewild in situatie 2 terecht.

Geweldig! De wetenschap heeft een middel gevonden tegen een zeldzame, dodelijke ziekte. De wetenschap is in dit geval echter een mooie, maar bedrieglijke naam voor de farmaceutische industrie. Want hoewel de wetenschap zeker de basis vormt voor de ontwikkeling van een medicijn, is commercie en hebzucht eerder dan wetenschappelijke nieuwsgierigheid of pure menslievendheid de drijfveer erachter.

De farmaceut rekent op onze solidariteit en ons schuldgevoel om zijn aandeelhouders tevreden te houden

Het Zorginstituut spreekt zijn zorg uit over de prijs van sommige geneesmiddelen. Die zijn vrijwel onbetaalbaar en niemand, behalve de farmaceutische reus zelf weet hoe die prijs eigenlijk tot stand komt. De premie voor de ziektekostenverzekering is in hoge mate een solidaire heffing. We weten allemaal dat het lot ons in gelijke mate kan treffen, en dus zijn we bereid elkanders lasten te dragen, mits we er niet met ons allen onder bezwijken. Die solidariteit is een groot goed, maar begrensd. Ziektekostenverzekeraars kunnen dus veel te dure medicijnen niet vergoeden.

Verantwoordelijkheid De farmaceutische industrie moet geld verdienen om medicijnen te kunnen blijven maken en ontwikkelen, dat is waar. Maar ze hebben in tegenstelling tot fabrieken van technische apparatuur of verpakkingsmaterialen een bijzondere, maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Van hen wordt ook een vorm van solidariteit gevraagd, solidariteit met de zieken en zwakken, die soms voor hun leven afhankelijk zijn van een geneesmiddel. Daar spring je heel zorgvuldig mee om. Die verantwoordelijkheid is uit zicht geraakt. Hoe gaat het ruwweg in zijn werk? Een farmaceutische fabriek zoekt een oplossing voor een ernstige, zeldzame ziekte. De markt is klein: niet veel patiënten, maar wel wanhopig. Ze weten dat er weinig concurrentie is op die markt, want de ontwikkeling van een geneesmiddel duurt jaren en mislukt soms. Daar is veel geld mee gemoeid. Toch is het een heel aanlokkelijk avontuur. Geen concurrentie is een voordeel: je kunt zelf de prijs bepalen, de ontwikkelingskosten kun je gewoon aan het middel toerekenen, en je brengt er ook nog wat kosten van mislukt onderzoek bij onder. De prijs wordt krankzinnig hoog, want er zijn weinig patiënten. Geen nood, je schuift de verantwoordelijkheid door naar de volgende instantie: de zorgverzekeraar. Die moet van goeden huize komen om te weigeren, maar schuift soms door naar de minister en die dus weer naar ons allemaal. In een wolk van hooghartig zwijgen wuift de farmaceutische fabriek ieder protest weg. Cynisch gezegd rekent de farmaceut op onze solidariteit en ons schuldgevoel om zijn aandeelhouders met klinkende winstcijfers tevreden te houden. Als u het toch wilt hebben moet u maar even met uw volks­ver­te­gen­woor­di­ger bellen