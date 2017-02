Laat de familiekring van politici maar buiten de media

Het persoonlijke is natuurlijk altijd een beetje politiek, maar er zijn grenzen. Die grens gaat dagblad De Telegraaf dezer dager vrolijk over om ons over GroenLinks-leider Klaver bij te praten. Zowel zaterdag als gisteren opende de krant met zijn befaamde koeienletters over eerst ‘Het opgepoetste levensverhaal van Jesse Klaver’ en vervolgens met ‘Klaver ziet complot na onthullingen over verleden’.

Ik heb de hele serie, seizoen 1, gelezen en moet zeggen dat ik net niet in slaap ben gevallen. Kort samengevat, Jesse Klaver zou zijn eigen levensverhaal somberder maken dan het werkelijk is om bij de kiezer het beeld van winnende underdog plausibel te maken. In het verleden bleek Jesse heel goed te kunnen imiteren en zelfs plagiëren (Obama!). Maar om nu zoveel redactieruimte vrij te maken om uit te zoeken of de buurt waar Jesse opgroeide wel of niet problematisch was, en of het klopte dat er bijna geen priester te vinden was om baby Jesse te dopen omdat zijn moeder ongehuwd was, is te veel van het goede.

De broer van..

Op zijn Facebook-pagina merkte Klaver terecht op dat De Telegraaf een 'onzinstuk' had gepubliceerd, maar zijn eigen onzinverdediging (‘Ik ben opgegroeid in de wetenschap dat mijn moeder naar een pastoor ging om mij te laten dopen, maar hij dat weigerde omdat zij niet getrouwd was. Dat heeft bijgedragen aan mijn wereldbeeld.’) vol politiek pathos kunnen we ook vrolijk missen. Kan De Telegraaf zich niet beter met de inhoud bezighouden? Dit geldt ook voor ‘RTL Nieuws’ en zijn interview met Paul Wilders, de broer van. Bij RTL moeten ze gedacht hebben: Laten we Geert even pesten als dank voor het afzeggen van het premierdebat vorige week. Hoofdredacteur Harm Taselaar en de zijnen besloten een spook uit het verleden tevoorschijn te halen. Paul Wilders neemt al jaren een laatste keer afstand van het gedachtengoed van zijn gemene broer. Hij deed het op zijn eigen blog, op tv en met grote regelmaat op de Vara-site Joop.

Hoofdredacteur Harm Taselaar is zich van geen kwaad bewust en zegt dat Geert op Paul boos moet zijn en niet op zijn mooie journalistieke bedrijf met hoge ethiek

Nu ben ik geen psycholoog, maar het lijkt me dat de verbetenheid waarmee de grote broer uit de schaduw van de jongste wil stappen om van weerkaatsend licht te genieten, best een freudiaanse uitleg kan gebruiken. Hoe dan ook, het meest onthullende uit het RTL-interview van Paul over Geert komt nu: “Hij bestuurt zijn rijk als een keizer. Wie hem serieus tegenspreekt, heeft afgedaan. Familie of niet.” Tja, wie had dit ooit kunnen denken? Vanzelfsprekend maakte gemene broer gebruik van het interview van grotere broer om een tweede RTL-debat af te zeggen. Hoofdredacteur Harm Taselaar is zich van geen kwaad bewust en zegt dat Geert op Paul boos moet zijn en niet op zijn mooie journalistieke bedrijf met hoge ethiek. Volgende keer krijgen we bij hem er drie voor de prijs van twee: de zus van Buma, het criminele neefje van Roemer en de bijtgrage herdershond van Pechtold.