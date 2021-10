Laat de evaluatie van coronabeleid geen domme wijsheid achteraf zijn

Bij de Mexicaanse griep oordeelden we met de wijsheid achteraf dat er te veel vaccins waren ingekocht. Laten we bij de evaluatie van het coronabeleid een eerlijker afweging maken, bepleit Jona van Loenen.

Pakweg 13 miljoen Nederlanders hebben op dit moment minimaal één prik gehad tegen het coronavirus. Ruim 11 miljoen zijn volledig gevaccineerd. Het coronatoegangsbewijs is ingevoerd. En slechts een jaar nadat het bekroond werd tot woord van het jaar, is het de ‘anderhalvemetersamenleving’ die verdwijnt.

Het coronadebat gaat daarmee de laatste fase in. En zoals aan het einde van iedere rit, komt dan altijd het moment waarop we de balans gaan opmaken. We stoppen met vaccineren. En we starten met evalueren.

Dit is een cruciaal moment. Eén waarop we niet dezelfde fout moeten maken als de vorige keer. Pakweg dertien jaar geleden, na afloop van de voorlaatste grootschalige landelijke vaccinatie.

Mexicaanse griep

Een snelle blik op het nieuws van toen spreekt boekdelen. ‘Vaccins Mexicaanse griep kostten 144 miljoen euro’ kopte een artikel in Trouw, waarin die vaccins ‘overbodig’ werden genoemd.

NRC Handelsblad stelde dat de vaccins de staat ‘onnodig’ miljoenen hadden gekost. RTL Nieuws concludeerde zelfs dat minister van volksgezondheid Ab Klink de vaccins ‘onterecht’ had ingekocht.

Overbodig. Onnodig. Onterecht. Maar dan wel enkel in de werkelijkheid die zich had afgespeeld. Niet op basis van wat er had kunnen gebeuren. We zagen dit als een gedegen evaluatie. Ik noem het domme wijsheid achteraf.

Kosten van het alternatief

Een besluit mag namelijk nooit alleen beoordeeld worden aan de hand van het resultaat. De kosten van het alternatief moeten daarbij meetellen. Toch is dat de fout die we voortdurend maken.

Na de Mexicaanse griep was er de kritiek dat de draaiboeken gevolgd werden, tijdens corona juist dat ze in de kast bleven liggen. Dertien jaar geleden klaagden we dat de vaccinatiecampagne al klaar was voordat de vaccins er waren, dit keer dat de vaccins er al waren maar de campagne nog niet. Toen zagen we de politieke keuzes vanuit het principe better safe than sorry als ultieme verspilling omdat de pandemie uitbleef, nu kraakten we het just in case-beleid juist af, omdat de pandemie er wel kwam.

Zo leggen we in beide gevallen constant achteraf uit wat de mensen vooraf hadden moeten doen. En daarbij baseren we ons oordeel volledig op dat wat zich heeft afgespeeld, niet op de mogelijke alternatieve geschiedenissen: dat wat er had kunnen gebeuren. Dit werd destijds perfect geïllustreerd toen minister Ab Klink op het matje werd geroepen omtrent de vaccinaties.

Tweede Kamerlid Khadija Arib, die jaren later als voorzitter onze politici de beurt zou geven, nam zelf het woord. “Ik vind het schandalig. Ik vind het onbegrijpelijk dat indertijd contracten zijn aangegaan, waarvan achteraf bleek dat het niet nodig was.”

Het is net als je zorgverzekeraar boos opbellen dat je kerngezond bent gebleven. Je levensverzekeraar sommeren omdat je niet dood bent gegaan. Je inboedelverzekering terugeisen omdat je spullen niet zijn gejat.

Balans opmaken

Het is het kernprobleem van ons menselijk denken. Wat is gebeurd, nemen we serieus. Wat gebeurd zou kunnen zijn, negeren we.

Laten we daarom één ding omarmen voordat we straks de balans gaan opmaken: dat de kwaliteit van een beslissing nooit puur beoordeeld mag worden op basis van de uitkomst. Dat succes niet enkel mag worden gebaseerd op het resultaat. En dat een fout niet louter naderhand mag worden vastgesteld.

Uit de evaluatie van de Mexicaanse griep kunnen we in ieder geval één les al trekken: mensen bedanken je zelden dat je hen hebt behoedt voor gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.

Zeker als achteraf bleek dat het niet nodig was. Vraag dat maar aan Ab Klink.

