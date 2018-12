Laat bedrijfsarts meedenken over behandeling kankerpatiënt

Het artikel ‘Patiënt hoort te weinig over leven na kanker’ (Trouw, 6 december) vraagt om een reactie. Het is onthutsend te lezen dat meer dan de helft van de kankerpatiënten niet geïnformeerd wordt over de consequenties van de behandelingen op lange(re) termijn. Na hun behandeling zullen velen immers weer deelnemen aan het sociale leven, gaan sporten en het werk hervatten.

Bedrijfsartsen zijn bekend met de effecten van chronische aandoeningen – zoals kanker – op het werk. Ze gaan in gesprek met patiënten over de betekenis hiervan voor terugkeer naar het werk en voor de gevolgen op het functioneren in de toekomst. Ook kunnen ze in een vroeg stadium de werkgever adviseren en coachen hoe om te gaan met eventuele late effecten van (de behandeling van) kanker.

Baco De onlangs verschenen richtlijn Kanker en Werk is daarbij hun leidraad. Deze professionele richtlijn benadrukt het belang van contact met het werk en begeleiding door de bedrijfsarts vanaf het begin van het behandeltraject. Een meer specialistische rol is daarnaast weggelegd voor de groep van gespecialiseerde bedrijfsartsen: de bedrijfsarts-consulenten oncologie (baco’s) en de klinisch arbeidsgeneeskundigen met specialisatie oncologie. Een medisch specialist zal zich primair richten op de medische behandelingen en de impact ervan op korte termijn. En natuurlijk zal ook alle aandacht gericht zijn op de emotionele gevolgen van het horen van de diagnose en wat er op korte termijn op de patiënt afkomt. Gelukkig zijn er de laatste decennia flinke vorderingen gemaakt in de diagnostiek en behandeling van kanker. Dat betekent dat een groeiende groep werkenden na de diagnose en de behandeling van kanker weer terug kan keren in het arbeidsproces. Bekende bijwerkingen zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, angsten, depressies en gevoelsvermindering in handen en voeten (neuropathieën) belemmeren vaak de werkhervatting of beïnvloeden het functioneren in het werk op termijn. Bijwerkingen zoals vermoeidheid, con­cen­tra­tie­stoor­nis­sen, ge­heu­gen­pro­ble­men, angsten, depressies en ge­voels­ver­min­de­ring in handen en voeten belemmeren vaak de werkhervatting Worden gespecialiseerde bedrijfsartsen in een vroeg stadium ingeschakeld, dan kunnen ze een belangrijke rol vervullen, namelijk het bij de patiënt bespreekbaar maken van de effecten op langere termijn en de gevolgen hiervan voor het werk. Bovendien kan de baco als lid van het klinisch behandelteam de eigen bedrijfsarts van de patiënt voorzien van relevante informatie en overleggen over wat nodig is om de negatieve gevolgen voor werk en inkomen te voorkomen of te minimaliseren.

Huisschilder Vanuit zijn specifieke deskundigheid op het gebied van kanker en werk is hij in staat om al vroeg in het behandeltraject vragen te stellen over mogelijke alternatieve behandelingen. Om een voorbeeld te geven: de huisschilder met gevoelsvermindering in zijn voeten zal zijn werk als schilder niet meer op de ladder kunnen uitoefenen. Was die bijwerking te voorkomen geweest indien er een andere behandeling was gekozen? Het is dus van groot belang om de gevolgen van de behandeling voor het werk bij het opstellen van het behandelplan mee te wegen. Dan had de schilder misschien zijn baan kunnen behouden. Wij pleiten daarom met kracht voor een rol voor de bedrijfsarts in een vroeg stadium, zoals de richtlijn voorschrijft. Aansluitend op de door de Nederlandse federatie van kankerpatiëntenorgansaties NFK benoemde problematiek past het bovendien om de bedrijfsartsconsulent oncologie als deskundige in het klinisch behandelteam op te nemen. Wie pakt de handschoen op? Cobi Oostveen en Ton Jenner zijn bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie en Desiree Dona is bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie.

