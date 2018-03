Kwaliteitsjournalistiek kost geld, ook online

Volgens de voormalige hoofdredacteur van The Guardian, Alan Rusbridger, zijn we hard op weg naar zo'n samenleving. Een samenleving waarin mensen die bereid zijn te betalen kwaliteitsjournalistiek krijgen. En wie er geen geld voor over heeft overgeleverd is aan de grillen van 'de publiciteitsmachine van de onwaarheden', zoals Rusbridger de gratis sociale mediakanalen, blogs en sites omschrijft. De goede niet te na gesproken.

Wie de echte feiten in het nieuws wil, moet er voor betalen Cees van der Laan

De kwaliteitsjournalistiek in de wereld, die er inmiddels in slaagt via variërende betaalmodellen lezers aan zich te binden, noemt Rusbridger 'gated communities of truth', ofwel bewaakte gemeenschappen van waarheden. Wie de echte feiten in het nieuws wil, moet er voor betalen.

Moet je dat vanuit moreel oogpunt wel accepteren, vroeg hij zich deze week af tijdens een bijeenkomst met hoofdredacteuren van de Persgroep, waar Trouw deel van uitmaakt. Dat mensen onwetend worden gehouden, maar wel gebruik kunnen maken van hun stemrecht.

Die vraag liet me niet onberoerd, met Trump in het achterhoofd, al heb ik er ook geen pasklaar antwoord op. Bij Trouw en bij de andere kranten van de Persgroep werken we hard aan verdienmodellen om het hoofd boven water te houden.

Ook vanuit de gedachte dat een democratische samenleving niet zonder een pluriform mediabestel kan.

Toch heeft Rusbridger een punt. Hij is vanaf 1995 twintig jaar hoofdredacteur geweest van The Guardian. In die periode heeft hij de kwaliteitskrant uit weten te bouwen tot een wereldwijd toonaangevend online nieuwsmerk, dat in 2016 en 2017 109 prijzen in de wacht wist te slepen. En bijzonder, online gratis wordt aangeboden.

De nieuws­voor­zie­ning is online een jungle geworden

Maar wel tegen een prijs. De verliezen zijn hallucinerend hoog, vorig jaar 50 miljoen Britse pond verlies op een omzet van 240 miljoen, in 2016 45 miljoen en in de 2015 69 miljoen verlies. Dit kan The Guardian zich alleen veroorloven, omdat achter het Britse nieuwsmerk een stichting zit met hele diepe zakken, de Scott Trust, die alleen tot doel heeft het voortbestaan van de krant te garanderen.

Dat Rusbridger zich zo'n uitspraak kan veroorloven, omdat The Guardian toch geen winst hoeft te maken, is niet onlogisch, maar mij iets te makkelijk. Je zou zelfs kunnen stellen dat The Guardian het andere kwaliteitsmedia onnodig moeilijk maakt met deze strategie.

Segregatie in de nieuwsvoorziening is in ieder geval van alle tijden, vroeger konden veel mensen zich geen krant veroorloven. Kerk en ideologie zorgden er lange tijd voor dat dit niet leidde tot politieke instabiliteit. De situatie is nu anders. De nieuwsvoorziening is online een jungle geworden, elke dag komt er een tsunami van ditjes en datjes op ons af.

In dit perspectief ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de serieuze journalistiek. Ook wij maken gebruik van sociale media, blogs en sites. Je mag hopen dat onze inzet op een of andere wijze ook terecht komt bij mensen die geen affiniteit hebben met een nieuwsmerk als Trouw.

Maar uiteindelijk wil je wel dat ze betalen.