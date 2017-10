Kunstliefde mag geen dekmantel worden voor financiële speculatie

Ironisch genoeg was Beatrix Ruf juist binnengehaald vanwege haar goede contacten met de hedendaagse kunstwereld. Ook in de Kunsthalle Zürich, haar vorige stek, had ze goed aangevoeld wat er speelde in de voorhoede van de beeldende kunst. Een ideale figuur voor het Stedelijk dus, dat zich onder de legendarische directeur Sandberg van een slaperig stadsmuseum had ontwikkeld tot een etalage van alles wat nieuw en opwindend was.

Weg was de stoffigheid waarmee het instituut ‘museum’ sinds een eeuw of twee werd geassocieerd. Veel ouder is het immers niet. Als openbare instelling ontstond het pas na de Franse Revolutie. Wat moest er gebeuren met al die kunstverzamelingen van de al dan niet geguillotineerde adel? Als in de politiek de soevereiniteit van de macht voortaan aan het volk toeviel, moest dat dan ook niet in de esthetica gebeuren? De kunstkamers werden publieke instellingen waar het volk al het moois kon zien dat voortaan van de staat, dus van hén was.

Het Stedelijk loopt op de geschiedenis vooruit, maar snoept tegelijkertijd nog stiekem van de oude naam ‘museum’ met haar garantie van bewezen waarde

Musea ontstonden om te bewaren wat zich als waardevol bewezen had. Daaraan ontlenen ze hun eerbiedwaardigheid en de kunstwerken die erin verzameld zijn het zegel van eeuwige waarde. Ironisch genoeg kwam dat bijna op hetzelfde moment op gespannen voet te staan met wat de kunst zélf als haar voornaamste roeping ging zien. Vernieuwing had er altijd al bij gehoord, maar in de loop van de 19de eeuw werd dat haar belangrijkste en tenslotte haar enige drijfveer. ‘Echte kunst’ werd, met een militaire term, ‘avant-garde’.

Spagaat In die spagaat zit vanaf dat moment ieder museum voor hedendaagse kunst, ook het Stedelijk. Het loopt niet achter de geschiedenis aan, maar erop vooruit – zoals een ware voorhoede betaamt. Tegelijkertijd snoept het nog stiekem van de oude naam ‘museum’ met haar garantie van bewezen waarde. Het resultaat is een soort metamorfose-machine. Een kunstwerk of kunstenaar die dáár terechtkomt, kan zo fris en fruitig niet zijn of hij is al een beetje opgestegen naar de Parnassus van de Groten. Het museum reageert niet meer op wat er in de kunstwereld gebeurt, maar transformeert en decreteert haar. Moet een over­heids­in­stel­ling zich wel zo actief mengen in het kunstleven (en de kunstmarkt) die tenslotte een zaak zijn van artiesten, kenners, liefhebbers en publiek? Die dubbelfunctie is Ruf fataal geworden – maar doet dat in zekere zin ook het museum zelf. Moet een overheidsinstelling zich wel zo actief mengen in het kunstleven (en de kunstmarkt) die tenslotte een zaak zijn van artiesten, kenners, liefhebbers en publiek? Van particuliere burgers dus, en van particuliere instanties als galeries en verzamelaars. Musea die zich opwerpen als mecenassen van de moderne kunst hebben daarop door hun dubbelfunctie misschien vooral een verstorende uitwerking. Moeten we terug naar overheidsmusea die met vertraging alleen reageren of wat inmiddels is uitgekristalliseerd? Twee bezwaren kun je daarbij bedenken. Komt het brede publiek dan nog wel in aanraking met het allernieuwste? Jazeker wel, lijkt me, alleen niet dáár. Er zijn galeries genoeg waar die functie wèl thuishoort, en particuliere musea kunnen blijven doen wat ze willen.