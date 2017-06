Kunnen vrouwen, doodgewone of heldinnen zoals Wonder Woman, verschil maken?

Fantasy/Sciencefiction is niet bepaald mijn favoriete genre, toch moet ik bekennen: ik heb genoten. Met zwaard, schild, lasso 'van de waarheid', ongekende discipline plus fabelachtige krachten vecht deze oogverblindende amazone voor vrede tegen nazi's en machtswellustelingen van het andere geslacht. De good guys die zichzelf steeds flink in de nesten werken, is ze voortdurend aan het redden.

Een fraai tegenwicht aan het continue macho-mannencircus met superhelden als Batman en Superman. En ontstaan in een tijdperk waarin de samenleving een stuk minder conservatief was ten opzichte van vrouwen dan in latere jaren, beschreef cultuurwetenschapper Dan Hassler-Forest zondag in radioprogramma OVT.

De kracht van de film zit echter in de omkering van verhoudingen en die typische mannen- en vrouwendingen. Zo'n mannending als de kabinetsformatie waarover Sascha van Rooijen in haar opiniestuk voorstelt: zullen we het anders doen en Edith Schippers met de nummers 2 van de vier partijen zich laten afzonderen in een badhuis? Het werkt op de lachspieren en steekt tegelijk.

Mannen naast me in de zaal hoorde ik sikkeneurig grommen

Dat stekende ervaren we voortdurend. Deze week nog met het jongste rapport van de ILO. De internationale arbeidsorganisatie concludeert dat de aanpak van de genderkloof in de werkende wereld een van de grootste uitdagingen is. Veel meer mannen (76 procent) dan vrouwen (49 procent) weten een plek op de arbeidsmarkt te veroveren, en nog een betere plek ook.

Wereldwijd verschil Het zou de wereldwijde economie 5,8 biljoen opleveren als het gat wordt gedicht, en bovendien een wereldwijd verschil maken voor het welzijn van vrouwen en hun gezinnen. Ze zijn vaker kostwinner. "Hoog tijd dat onze houding ten aanzien van vrouwen in werk en maatschappij verandert", merkt opsteller van het rapport, Steven Tobin, op. Zelfs dichtbij huis levert dat een gevecht op, terwijl vrouwen op de Trouw-redactie toch aardig ingeburgerd zijn en onze mannen zijn geen potentaten. Een subtiele strijd om mannen en vrouwen dezelfde kansen op een column of prestigieus journalistiek project te gunnen. Het roept bij collega's, ook vrouwen, direct de vraag op: wat maakt het uit, een man of vrouw, zolang ze vakkundig zijn? Op Twitter beschouwt regisseuse Patty Jenkins het als een compliment dat een jongen (9) zich heeft uitgedost uit Wonder Woman. Ze hoopt dat haar film bijdraagt aan de kanteling van geklonken beelden van mannen en vrouwen. Maar of dat lukt...? In de bioscoop lagen de vrouwen slap van het lachen en mannen naast me hoorde ik sikkeneurig grommen. Aan u de vraag: kunnen vrouwen, doodgewone of heldinnen zoals Wonder Woman, verschil maken? Kijken ze anders, stellen ze andere vragen, of zijn ze hier volkomen gelijkwaardig? Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.

