Kun je Rutte verwijten dat hij dol is op een afgedankte Nokia?

En ineens was de metamorfose volbracht. De man met een rubberen ruggengraat, ook bekend als het riet dat altijd buigt en maar niet wil breken, of de keeper die elk schot rustig laat passeren totdat het net van zijn doel vol met beschimpingen ligt, werd eindelijk kwaad. Maar boos op een beschaafde manier, noblesse oblige. Tijdens het Nokia-debat, abusievelijk tot ‘gewiste-sms’jes-debat’ omgedoopt, vond Geert Wilders dat premier Mark Rutte ‘er ongelukkig uitzag’. Nee, de ingehouden woede had alleen het bloed uit zijn gelaat doen wegtrekken. Tegenover hem stonden de gebruikelijke aasgieren, van radicaal-rechts tot radicaal-links, gegroepeerd op hun takken dor hout te wachten totdat de interruptiemicrofoon vrijkwam.

De premier keek naar dit lugubere tafereel dat hij uit zijn Lucky Luke-stripverzameling ongetwijfeld kende en zei: “Steeds meer Nederlanders kijken niet meer naar debatten. Omdat alles hier begint bij wantrouwen, bij een fundamenteel gevoel dat alles wordt geflest en belazerd.” Een sublieme analyse van het huidige parlementaire debat dat door grofgebekte dwergen wordt gedomineerd en geannexeerd.

Na het meest belachelijke parlementaire onderonsje sinds de tachtigjarige oorlog, ook wel ‘functie-eldersdebat’ genoemd, was er dus donderdag het Nokia-debat. Het ging over het vreselijk verouderde mobieltje van de premier dat een beperkte sms-capaciteit had. Misschien wel het beste alibi van de premier: was zijn toestelletje met beperkingen soms niet jarenlang het object van curiositeit en spot geweest? Van het Duitse Handelsblatt en bestuurder Tim Cook van Apple, tot damesblad Margriet, tv-programma Linda’s Wintermaand of de studenten van de Universiteit Leiden.

Bij iedere stap die de premier zet een rood waas voor ogen

Kun je de premier verwijten dat hij dol is op afgedankte of goedkope spullen? Je kunt rechts-liberaal zijn, maar toch het leven van een linkse asceet prefereren. Dat wil zeggen een eenvoudige etagewoning bewonen, naar het werk gaan op een niet-elektrische Koga F3-fiets (1300 euro) en als het regent de vijftien jaar oude Saab 9-3 Sport Estate nemen (tweedehands gekocht). Ja, Mark Rutte is de fijnproever die liever dagelijks door zijn zure appeltje bijt dan op een biefstuk stroganoff kauwt. De man die binnenkort het record van langszittende premier gaat breken heeft in die twaalf jaar allang het record binnengehaald van ‘Meeste Hatelijkheden Jegens een Minister-president’.

Maar de Nokia-affaire, die het journaille in grote staat van voorspelbare opgewondenheid bracht, liep als alle andere affaires met een sisser en een verworpen motie van wantrouwen af. Rutte koeltjes: “Als het vertrouwen er niet is, hoor ik het graag, dan ga ik iets anders doen”. De Nokia-affaire affaire was door de Volkskrant opgelepeld, oorspronkelijk via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die het wapen is van de gemakzuchtige onderzoeksjournalistiek. Vrijdag in diezelfde krant merkte Elma Drayer op dat de premier maar een stap hoeft te verzetten ‘of menigeen krijgt een rood waas voor ogen’. Ze bedoelt waarschijnlijk haar Volkskrant-collega’s van pagina 2 die driehonderd dagen per jaar dezelfde haatcolumn over de premier herhalen.

