Kritische terugblik op coronabeleid is hard nodig

Een avondklok, scholen die dicht waren, verplichte mondkapjes, een bezoekverbod in verpleeghuizen. Het waren zware maatregelen die het kabinet de afgelopen jaren inzette om de coronapandemie te beteugelen.

Met een tweede kritisch rapport heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een goede aanzet gegeven tot een broodnodige reflectie op het coronabeleid. Zulk ingrijpend kabinetsbeleid moet stevig geëvalueerd worden. Zeker ook omdat democratische controle vaak ontbrak en tijdelijke noodwetten de basis waren.

Bij de evaluatie van het coronabeleid moet het gaan over keuzes en over communicatie. Covid kwam als een overval. Nederland was in theorie voorbereid op een pandemie, maar in de praktijk schoot die voorbereiding ernstig tekort. Zo was de vaccinatie- en testcapaciteit slecht georganiseerd.

De lessen uit zo’n kritische reflectie kunnen, nee, moeten meegenomen worden. Zeker nu een nieuwe besmettingsgolf begonnen is en het nog steeds niet zeker is hoe serieus nieuwe varianten kunnen uitpakken.

Onzekerheid is troef, in zo’n situatie. Hoe goed mondkapjes nu precies beschermen tegen besmetting, hoe effectief een avondklok is om te voorkomen dat het virus zich snel verspreidt, hoe noodzakelijk sluiting van scholen daarbij is, dat was en is niet heel precies in procenten uit te drukken. Het is nuttig om achteraf te onderzoeken wat het effect van die maatregelen vermoedelijk geweest is. Ook had het kabinet in de communicatie erover rekenschap moeten geven dat ze overtuigd was dat dit zou werken, maar het niet zeker wist. Dat was beter geweest dan met zekerheid te zeggen dat dit werkt. Al te grote stelligheid over een cluster van maatregelen tegen een onbekend virus werkt contraproductief.

Het kabinet moet achteraf ook rekenschap geven van de keuzes die zijn gemaakt. Zo is er zeker iets aan te merken op de grote focus die lag op de bezetting van ziekenhuizen en ic’s terwijl de maatschappelijke gevolgen van lockdowns te makkelijk terzijde geschoven werden. Sociale contacten tussen familieleden, collega’s, klasgenoten zijn van vitaal belang. Ze werden stilgelegd. De culturele sector werd zwaar getroffen en kreeg het predicaat ‘niet erg belangrijk’. Oudere mensen in de laatste levensfase stierven soms onnodig eenzaam.

Het kabinet is niet helder genoeg geweest welke afwegingen leidend waren bij het maken van keuzes in de aanpak van corona. Dat voedde de kritiek op de maatregelen, kritiek die ook de afkeer tegen vaccinaties deed groeien.

Reflectie op het beleid, over de afweging van het effect van de maatregelen tegenover de maatschappelijke schade ervan is daarom nodig. Om lessen uit te trekken voor een volgende pandemie, of een opleving van de huidige.