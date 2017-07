Krimpregio vergt meer van scholen

En de bus ook niet, met het oog op de tijd. In Zeeuws-Vlaanderen dreigt dit scenario werkelijkheid te worden voor een flink aantal middelbare scholieren. Van de vier scholen voor voortgezet onderwijs dreigen er drie binnen enkele jaren te moeten sluiten. De enige school die niet in het bestaan bedreigd wordt, staat in Terneuzen. Voor scholieren in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen op meer dan dertig kilometer. Vanuit

Graauw, in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen, ook.

De scholen en de overheid hebben van de aanpak van dit probleem, dat zich in deze krimpregio al jarenlang aankondigt, een veredeld balspel gemaakt. De scholen eisen geld van de overheid, de overheid eist samenwerking van de scholen. Bij het spel zijn ook de gemeenten betrokken, die het beheer over de gebouwen hebben waarin steeds meer lokalen leegstaan.

Ook in een krimpregio moeten scholieren binnen een uur op hun middelbare school kunnen zijn

Ondertussen hebben 700 leerlingen en hun ouders inmiddels het zekere voor het onzekere genomen en hun toevlucht gezocht op Vlaamse scholen, overigens ook om andere redenen. Dat kan voor hen een goede oplossing zijn. Maar dat laat onverlet dat de vier huidige scholen snel om tafel moeten gaan zitten om te onderzoeken hoe ze door samenwerking kunnen garanderen dat er locaties zijn waar middelbare scholieren binnen een uur terecht kunnen voor hun opleiding.

De drie bedreigde scholen, het Zwin College in Oostburg, De Rede in Terneuzen en het Reynaart College in Hulst, hebben daartoe al eens een poging gedaan. Dat lag voor de hand omdat het bij hen alledrie om openbaar onderwijs gaat. Maar het liep op niets uit. Samenwerking met de vierde school, het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen, is lastiger, omdat deze protestantse-rooms-katholieke school tot het bijzonder onderwijs behoort. Een fusie met de andere drie is inderdaad onmogelijk, maar samenwerking kan zeker wel, op diverse manieren. Zo kunnen scholen panden delen of een dependance in elkaars gebouw vestigen en ook bestuurlijk meer samenwerken.

Scholen mogen zich niet verschuilen achter het feit dat ze in een krimpregio gevestigd zijn en vervolgens als enige oplossing komen met een vraag om meer geld uit Den Haag. Ook in een krimpregio moeten scholieren er zeker van kunnen zijn dat ze binnen een uur op hun middelbare school kunnen zijn. Een school die in hun eigen land ligt. Van schoolbesturen mag verwacht worden dat ze zich hiervoor tot het uiterste inzetten. Dat is totnutoe niet gebeurd.

