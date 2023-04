Krimp is niet altijd negatief, het hoort gewoon bij het leven

Krimp, ontgroeien, degrowth, limitarisme, en de economie van het genoeg. U heeft minstens een van deze termen weleens voorbij zien komen. Ze richten zich allemaal tegen inkomens en verdienmodellen die een onevenredig groot beslag leggen op schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals schone lucht, biodiversiteit en klimaat. Economie gaat over schaarste. Economen gingen er eeuwenlang vanuit dat we meer dan genoeg natuurlijke hulpbronnen hadden en dat het de kunst was om de wereld van voldoende consumptiegoederen te voorzien.

Nu is de situatie andersom. De mensheid heeft de absolute grenzen van natuurlijke hulpbronnen bereikt of zelfs al overschreden. Terwijl we eerder te veel dan te weinig consumeren. Enorm veel overbodige plastics. Voedsel dat, omgezet in vlees, gezonde voedingswaarden voor de mens verspilt. En een obesitas-epidemie die ook in ontwikkelingslanden heerst, met name in de Cariben en grote delen van Azië, door te veel suiker en vet in goedkope voeding.

Het gaat ook over Schiphol en Tata Steel

Ik voel wel wat voor beleid dat grenzen stelt. U kent misschien nog wel het beroemde rapport van de Club van Rome van inmiddels een halve eeuw geleden: Grenzen aan de groei. Als we daar toen naar gehandeld hadden, waren we nu niet op het punt beland dat alle crises samenkomen en de tijd voor handelen nog maar heel beperkt is.

Ik zie geen andere oplossing dan krimp in sectoren die het meest bijdragen aan de problemen. En dan heb ik het nu niet over de intensieve veehouderij in ons land, want we hebben nog een paar sectoren en moeten ook daar eindelijk eens krimpbeleid gaan voeren. Het vreemde is dat de beleidsdiscussie daar amper over gaat. Schiphol wil privéjets gaan verbieden en minder nachtvluchten uitvoeren. Mooi gebaar, maar dat gaat vooral om herrie en niet om natuur en klimaat. Eenzelfde discussie zien we rondom Tata Steel. Goed dat er eindelijk eens serieus gekeken wordt naar de giftige dampen die daar mensen ziek maken. Maar de discussie gaat gek genoeg niet ook over het klimaat of de natuur.

Gebruikmaken van benchmarking

Het moet soms gaan over krimp. Dat kan met behulp van benchmarking. Dat is een grens op basis van een ranglijst van uitstoters per sector. Dan kunnen we met elkaar afspreken dat geen enkel bedrijf in ons land meer mag uitstoten (CO2, stikstof, methaan, pfas, et cetera) of gebruiken (nieuwe plastics, drinkwater, fossiele brandstof, et cetera) dan de best scorende 25 procent Nederlandse of West-Europese bedrijven op de lijst. Bij overtreding volgt dan het innemen van vergunningen.

Dan kan blijken dat alleen Zweden geschikt is voor staalproductie onder de gestelde grens. En dat tomaten toch beter uit Italië kunnen komen dan uit het Westland. Maar misschien ook wel dat kaas de minste uitstoot per kilo in Nederland heeft en dat de zuivelindustrie misschien wel moet krimpen, maar zich volledig kan toeleggen op kaas, ook voor de export.

Krimp heeft een negatieve bijklank, maar hoort gewoon bij het leven. We worden enkele centimeters korter als we ouder worden, genieten van vakanties vlakbij huis, en missen exotische groentes niet, want die van het seizoen zijn net zo lekker. De economie van het genoeg is in feite een economie van de menselijke maat.