Krijgen we straks ook een Eindstreepkapitaal?

Laat ik het jongste voorstel van GroenLinks (GL) gelijk omschrijven: sympathiek en genereus. GL wil dat jongeren op hun 18de verjaardag 10.000 euro als ‘startkapitaal’ wordt geschonken. Dit gulle verjaardagscadeau is bedoeld om te studeren of een bedrijf te beginnen maar je kunt die tien mille ook voor ‘persoonlijke ontwikkeling’ gebruiken.

Gelezen op de GL-site: ‘Jongeren hebben lucht nodig. Zorgeloos studeren en minder afhankelijk zijn van de portemonnee van je ouders’. Dit is begrijpelijke jongerentaal (portemonnee!) om 18-jarigen bewust te maken van de waarde van de schenking. Want hoe vaak blijft de portemonnee van pa hardnekkig gesloten voor een nieuw paar Nikes of de derde versie van Call of Duty voor het PlayStation?

Hoewel jongeren dankzij hun leeftijd bijna nooit op een ic belanden, hebben ze volgens GroenLinks dus toch ‘lucht nodig’. Nog een paradox: op diezelfde ic’s zal het koene personeel dat dit jaar, met gevaar voor eigen leven, het coronabeest heeft bestreden, een bonus krijgen van maar 1000 euro. Om op gelijk niveau met jarige adolescenten te komen, zal een zorgmedewerker dus eerst het virus gedurende tien jaar hebben moeten bestrijden.

Dit revolutionaire voorstel (bestaat volgens mij nergens ter wereld) zal 2,2 miljard euro kosten, door rijke burgers op te brengen via een nieuwe belasting. Die aangeslagen miljonairs kunnen altijd nog protesteren waarom hun eigen kinderen, als ze achttien worden, wel tien mille uit de portemonnee van hun ouders mogen graaien. En kom maar niet klagen over oneigenlijk gebruik van overheidsbelastingen door consumerende pubers, want ook een aankoop in de coffeeshop, de schoenenwinkel of bij Amazon, afdeling videogames, blijft een nuttige investering in de economie.

Jeugdpuistenkapitaal

Boze tongen beweren dat met zijn JeugdPuistenKapitaal (JPK) GroenLinks bezig is met het ordinair kopen van nieuwe stemmen (Het Jesse Klaver-effect is al een tijdje uitgewerkt en in de peilingen gaat de partij zelfs achteruit). Kwaadsprekerij want bij de laatste scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer werd GL eerste met 19, 26 procent van de jongerenstemmen. Het kan natuurlijk altijd meer worden: in de Nederlandse jeugdvijver liggen potentieel veel meer stemmen voor het oprapen of opkopen.

Volgens de CBS-statistieken van dit jaar zijn er in de categorie 10 tot 15 jaar momenteel 953.204 jongeren die straks op hun 18de om hun nieuwe startkapitaal zullen dansen: dankzij GroenLinks van 50 euro zakgeld naar 10.000, hiep hiep hoera!

Maar er doemt nu ook het gevaar op van de zich verspreidende olievlek. Men fluistert in Den Haag – of heb ik me dat ingebeeld? – dat ouderenpartij 50-Plus zich in de Kamer voor een zogenaamd ‘Eindstreepkapitaal’ sterk gaat maken. Dit om de belabberde toestand van pensioenen en AOW te compenseren. Ieder burger van middelbare leeftijd die zijn 50ste verjaardag viert, zou van 50-Plus 20.000 euro mogen vangen.

Waarom ook niet? Als je goed oplet, anders dan Peter Pan, lijken Abraham en Sinterklaas veel op elkaar.

