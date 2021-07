Krentenkakkerig Nederland moet tolken en ander lokaal personaal zo snel mogelijk uit Afghanistan halen

Nederland laat grote steken vallen in de behandeling van asielverzoeken van Afghaanse tolken die voor de Nederlanders werkten.

Met de dag wordt het voor hen onveiliger in Afghanistan, waar de allerlaatste internationale troepen zich op dit moment terugtrekken na een aanwezigheid van twintig jaar. Nederlandse troepen pakten een maand geleden al definitief hun boeltje bijeen. De Verenigde Staten zeiden gisteren nog zich grote zorgen te maken over de rentree van de Taliban, die opnieuw geweld plegen tegen burgers.

In dat licht mag er geen dag gewacht worden met het behandelen van asielverzoeken van Afghanen die hun nek uitstaken door te werken voor de internationale missie. De Taliban zien hen als landverraders. Ook hun families lopen gevaar.

Drie weken geleden beloofde minister Ank Bijleveld (CDA) van defensie ‘alle mogelijkheden te benutten’. Maar haar definitie van haast maken lijkt niet te stroken met de penibele situatie waarin nog altijd tientallen tolken verkeren. De Britten en Amerikanen maken veel meer haast met hun lokale personeel. Verweren van Defensie als zouden de Afghanen hun verzoeken laat hebben ingediend, of ‘we hebben nooit beloofd dat ze hier zouden zijn als de Nederlanders weg zouden zijn’ getuigen van niet veel waardering voor de jarenlange inzet van deze mensen. Alsof het vertrek van de Nederlanders niet al lang is voorbereid. Bovendien waarschuwden militaire vakbonden eerder voor dit scenario.

Nederland hoort de belofte waar te maken

Laakbaar is ook de ronduit krentenkakkerige reikwijdte van de regeling, die niet geldt voor beveiligers en (voorlopig) ook niet automatisch voor Afghanen die in dienst waren van de Europese politiemissie. Dit terwijl het Europees asielagentschap waarschuwt dat de Taliban hen zien als doelwit met ‘hoge prioriteit’. Deze mensen moeten nu zelf bewijzen dat hun werkzaamheden als beveiliger ‘hoog profiel’ hadden, of dat ze in dienst van de Europese missie met en voor Nederlanders werkten.

Maar dat zou in het kader van goed werkgeverschap bij uitstek juist een taak van Nederland zelf moeten zijn: bijhouden welk lokaal persoon je in dienst neemt en welke werkzaamheden deze mensen verrichten. Nederland weet immers sinds Srebrenica hoeveel risico lokaal personeel loopt.

Ook met het oog op eventuele toekomstige missies elders in de wereld hoort Nederland nu de belofte van veiligheid waar te maken en menswaardig op te treden. Tolken en andere lokale werknemers die een hoog risico liepen door hun werkzaamheden voor de missie moeten zo snel mogelijk Afghanistan uit. Daarna kan de IND de gebruikelijke tijd nemen voor het afhandelen van hun asielverzoeken.