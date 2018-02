Kost die berg aan administratie niet meer dan het de belastingpot oplevert?

Het is als een soort tijdschrijven dat ik als ambtenaar werkend voor de overheid heb gedaan: de besteding van elk half uur moest je verantwoorden door in een digitaal programma op te schrijven wat je gedaan had. Advocaten schijnen van elk blokje van zes minuten te moeten verantwoorden wat ze hebben gedaan. Nodig, vast, maar erg tijdrovend.

Lees verder na de advertentie

Voor een zzp'per blijft het niet alleen bij tijdschrijven. Als 'ondernemer' maak ik kosten om mijn beroep te kunnen uitoefenen. Zo gebruik ik het internet, mijn gsm, koop ik boeken, papier en inkt en gum en nietjes. Ik maak reiskosten voor een lezing in het land of daarbuiten of voor een studeerdag in de bieb.

Een kop koffie mét en een zonder btw Ik maak kosten voor zakelijke etentjes, als ik een afspraak heb met een politicus of een academicus of een vertaler of een activist, iemand met wie ik spar over bepaalde zaken waarover ik schrijf. Als ik tijdens zo'n afspraak in een café een kop koffie nuttig en er een trakteer, maak ik zakelijke kosten die ik onder voorwaarden mogelijk kan aftrekken van mijn winst. Daarvoor moet ik dan wel alle bonnen bewaren en aan de Belastingdienst overhandigen. Ik moet ook per bon aangeven waar de kosten voor gemaakt zijn. Dus schrijf ik op elke bewaarde bon de woorden 'zakelijke afspraak'. Die zakelijke afspraken staan ook in de hierboven genoemde e-mails. Of in mijn agenda. Twee bonnen vragen is zo pietepeuterig en komt erg ma­te­ri­a­lis­tisch over Met de btw moet ook iets gebeuren. Ik kan, volgens mij, de btw van de door mij betaalde koffie van de persoon met wie ik een zakelijke afspraak heb gehad, opgeven bij de Belastingdienst, maar niet de btw van mijn eigen kopje koffie. Dit betekent dat, als ik een bon krijg waarop het totaalbedrag van de genuttigde koffie en het totaalbedrag van de btw staat, ik de btw moet splitsen, en zelf de btw moet uitrekenen voor die ene kop koffie van mijn zakenpartner.