Korans of bijbels verbranden past niet in deze tijd. Verbied zulk agressief gedrag.

Moskeebestuurders willen maatregelen tegen het publiek verbranden of verscheuren van een koran, Ze vragen onder meer actie van burgemeesters en hebben zelfs een gedetailleerd plan van aanpak ontwikkeld. Ze hebben daarbij het recht aan hun zijde.

Demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting zijn belangrijke waarden in ons land. Maar de overheid zou moeten ingrijpen als de meningsuiting een vorm aanneemt die de mensenrechten en de veiligheid van andere groepen in gevaar brengt. Of die de openbare orde schaadt. Wie een koran verbrandt, kwetst opzettelijk de diepe gevoelens van specifieke religieuze groepen en beledigt hen publiekelijk.

Psychisch geweld

De Europese Unie heeft recent nog koranverbranding in Zweden krachtig veroordeeld als uiting van onverdraagzaamheid en xenofobie. De groep van wie het heilige boek wordt verbrand of verscheurd, ervaart dit als agressie en psychisch geweld. Het geeft een sterk gevoel van onveiligheid, de grenzen van het redelijke zijn overschreden en mensenrechten geschaad.

Eerdere koranverbrandingen in Zweden leidden al tot ernstige incidenten, opstand en volkswoede in landen als Irak, Afghanistan en Pakistan. Het kostte veel levens en er bestaat het risico van aanslagen op ambassades. Koranverbrandingen in Nederland kunnen dezelfde gevolgen hebben. Dit is onwenselijk.

In de recente geschiedenis is meermalen gebleken dat dergelijke aanvallen op de Koran internationaal leiden tot politieke instabiliteit. Daarom is actief ingrijpen juist zeer op zijn plaats. Er zijn burgemeesters die deze verbrandingen laten doorgaan. Ze denken dat er geen wettelijke basis is voor een verbod vanwege gevaar voor de openbare orde. Zo werd Pegida in Den Haag toegestaan om de Koran te verscheuren.

Deze burgemeesters zijn ten onrechte bang om te handelen. Zij dienen juist een krachtig standpunt in te nemen bij het beschermen van de mensenrechten van de getroffen religieuze groeperingen. Ik denk dat de grote meerderheid van onze samenleving trots is op ons tolerante land, maar zich schaamt voor deze zeer intolerante uitingen.

Verbrandingen van bijbels, kerkboeken en de joodse Talmoed kwamen in de geschiedenis vaak voor. Maar ze passen absoluut niet in de huidige tijd. De overheid moet lokaal en landelijk juist opkomen voor getroffen religieuze groepen en instaan voor hun vrijheid, veiligheid en grond- en mensenrechten.

