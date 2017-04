Kop over Stockholm was feitelijk juist, maar voelde ongemakkelijk aan

Verscheidene lezers reageerden boos of niet-begrijpend op de kop. Die werd door hen niet alleen als ‘ongepast’ en als ‘onverschillig’ ervaren, maar ook als ongewenste uiting van een ‘schreeuwerige manier van journalistiek’.

‘Een chocoladeletterkop die niet in Trouw thuishoort’, vond een lezeres. Als de krant zich zo graag wil profileren door op een genuanceerde manier het nieuws te brengen, is het aan de redactie om dat streven waar te maken, merkte zij op.

Een ander verweet de koppenmaker een gebrek aan inlevingsvermogen. Tegen iemand die met een dodelijke ziekte wordt geconfronteerd zeg je toch ook niet ‘Ben jij nu ook aan beurt’?, mailde deze lezer. Toch was de intentie die uit de kop sprak helder en feitelijk viel er niet veel tegen in te brengen. Na de aanslagen die kort na elkaar in Londen en Sint Petersburg plaatsvonden, was dit keer Stockholm ‘aan de beurt’, het doelwit van een terroristische actie.

Terreurmoeheid

Hoe feitelijk juist de kop ook was, in relatie tot het onderwerp terreur en de doden hierbij in Stockholm, voelde hij ongemakkelijk aan. Hij straalde, puur gevoelsmatig, iets uit van journalistieke terreurmoeheid. Is het raar te veronderstellen dat bij relatief zoveel aanslagen in korte tijd in verschillende landen, de journalistieke interesse wat vermindert?

Uit de kop leid ik dat niet af. Meer hout snijdt het verwijt van een lezer dat hij inhoudelijk meer had willen lezen over het Zweedse asielzoekersbeleid en de multiculturele problemen in de achterstandswijken van Stockholm.

Na de aanslagen in Londen en Sint-Petersburg vatte Trouw dat nieuws kernachtig samen. ‘Aanslag in het hart van Londen’, luidde de kop in Trouw van 23 maart, en op 4 april: ‘Terreur in een klap terug in Rusland’. Dat was beide keren de essentie in een paar woorden weergegeven. In een oogopslag herkende de krantenlezer het nieuwsfeit.

In de kop over Stockholm was dat minder het geval. De foto op de voorpagina boven het terreurartikel en de vetgedrukte vermelding ‘Aanslag’ in de onderkop vertelden nu het onderwerp. Zonder die toevoegingen bood de hoofdkop geen houvast over het onderwerp, een euvel waaraan lezers zich in hun reacties wel vaker storen.

In het ‘Stockholm nu ook aan de beurt’ schuilde een soort van defaitisme, alsof, onvermijdelijk, het terrorisme dan toch Zweden had bereikt. ‘Het overkomt je, het is het noodlot, maar je bent niet aan de beurt’, reageerde een lezer die hiermee wat mij betreft het ongemakkelijke gevoel het dichtst benaderde.