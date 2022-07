Koos u al eerder voor gasloos wonen? Dan verdient u een beloning

Van het gas af gaan verloopt in Nederland tot nu toe moeizaam. Een échte prijsprikkel ontbrak, want duurzamere energie is nog altijd veel duurder om te maken dan fossiele. Alleen: nu de prijzen voor fossiel zo hoog zijn, zijn duurzamere alternatieven voor het eerst goedkoper. Daardoor verdiepen veel mensen zich in verduurzaming van hun woning. Laten we nu zorgen dat die transitie doorzet.

Ik werk voor een leverancier van warmte via warmtenetten, ook wel stadsverwarming genoemd. Dit is altijd al een duurzamere oplossing geweest dan een CV-ketel op gas. En door gebruik van duurzamere bronnen, bijvoorbeeld warmte uit de industrie of aardwarmte, werd die warmte steeds duurzamer. Toch is deze groenere warmte nog schaars en duur. Daarom heeft de overheid ooit de in- en verkoopprijzen van warmte aan de gasprijs gekoppeld, via wetgeving en subsidies.

Toch een hoge energierekening

Dat werkte goed toen gas uit eigen land kwam en niet zo duur was. Maar dit jaar voelde het als een genadeloze straf. Voor de producenten, voor ons als leveranciers, maar bovenal voor ruim een half miljoen consumenten en woningcorporaties die juist het goede voorbeeld hebben gegeven en tóch de energierekening flink zagen stijgen.

Minister Jetten wil dit systeem veranderen, maar dat kan pas op zijn vroegst in 2025. Veel mensen onderzoeken daarom nu hoe ze van die duurzame warmte af kunnen komen: precies wat we niet willen.

Hoe tackel je dit? Heel simpel. Door te belonen in plaats van te straffen. En zo vraag te creëren, net als gelukt is bij zonnepanelen en elektrische auto’s. Zo ontstaat er schaalvergroting, innovatie en efficiëntie: duurzamer wordt goedkoper.

Denemarken liet al zien dat het kan

Mijn voorstel is om consumenten zonder gasaansluiting, zoals warmteklanten, voorlopig een extra voordeel geven. Maak het aantrekkelijk. Geef bijvoorbeeld een blijvende jaarlijkse korting van 400 euro, of stel duurzamere warmte vrij van btw. Subsidieer de producenten, ook bij een hoge gasprijs, zodat wij die warmte ook goedkoper kunnen inkopen en verkopen.

En ja, natuurlijk pleit ik hier voor eigen parochie, maar het frustreert mij enorm dat we mensen en corporaties niet belonen voor de verantwoorde keuzes die ze hebben gemaakt: dezelfde fout als na de crisis in de jaren 70. Denemarken liet toen al zien dat het kan: dat is nu veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, waardoor de huidige crisis veel minder impact heeft. Laten wij die kans ook pakken.

Suzanne Sweerman is commercieel directeur van warmtenetleverancier Ennatuurlijk.

