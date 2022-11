Koning, wees een dominee en geen koopman in Qatar

Er is een kans dat de koning Qatar bezoekt tijdens het WK voetbal dat over twee weken begint. Dit land bezit 13 procent van de gasvoorraad wereldwijd en de komst van de koning, zo is de gedachte, kan de emir gunstig stemmen en indirect zorgen voor een belangrijk akkoord in deze tijd van energiecrisis en oorlog. De koning zou ingezet worden voor de handelsbelangen. Koopman of dominee? Dit oud-Hollandsche dilemma speelt op. Wat is belangrijker: pragmatische argumenten of morele. Misschien moeten we eerst de vraag stellen waarom de koning altijd wordt ingezet juist voor handelsbelangen en niet om morele redenen.

Het kabinet is politiek verantwoordelijk voor wat de koning zegt, maar zou het niet een idee zijn juist hém de kritische noten te laten kraken, zodat de minister zich kan richten op de onderhandeling? Zou het niet slim zijn de minst politieke figuur, degene die boven de partijen staat en in landen zonder koningshuis het meeste aanzien heeft, een morele boodschap te laten uitspreken?

Juliana

Dat zou niet nieuw zijn. In 1952 sprak koningin Juliana het Amerikaanse congres toe. De Nederlandse regering was doodsbenauwd voor de inhoud van de toespraak die ze voornemens was te houden en die, mede onder invloed van Greet Hofmans, een sterk pacifistisch en dus politiek karakter had. Op allerlei manieren werd geprobeerd haar op andere gedachten te brengen, maar ze was niet te vermurwen. Uiteindelijk werd haar optreden een succes en namen de Amerikanen geen aanstoot aan haar boodschap van geweldloosheid.

Moeten we zo benauwd zijn voor een mening, mits goed gebracht, van de koning? Kan hij die juist niet uiten omdat hij elders als iets exotisch wordt gezien?

En we kunnen de vraag stellen of het sturen van de koning van doorslaggevende betekenis is voor een gasdeal. Misschien kan ook hier de geschiedenis ons verder helpen.

Bernhard

De afgelopen twee jaar verdiepte ik me voor mijn nieuwe roman, Met de prins op reis, in een zogenoemde goodwillreis die Prins Bernhard in 1951 maakte naar Zuid-Amerika met in zijn kielzog zijn particulier secretaris Frans de Graaff, mijn oudoom, wiens archief op de zolder van mijn tante bleek te liggen.

De reis waarbij Bernhard ook het Argentinië van Juan en Eva Perón aandeed, was beladen omdat Perón in Nederland als dictator beschouwd werd. De analogie met Qatar is opmerkelijk: ook toen waren de belangen tegenstrijdig. Aan de ene kant waren er de mensenrechtenschendingen en de corruptie waaraan het Argentijnse regime zich schuldig maakte; aan de andere kant de grote zakelijke belangen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Zo was er een mogelijke order voor de firma Werkspoor voor de levering van treinstellen en locomotieven ter waarde van 200 miljoen gulden. Dat was in 1950 bijna net zo veel als de totale Nederlandse uitvoer naar Latijns-Amerika. Een belangrijke order dus, en Bernhard was door de Nederlandse regering gevraagd hiervoor te lobbyen.

Het bezoek verliep voortvarend en tot grote vreugde van alle betrokkenen werd de order inderdaad door Perón ondertekend en zo werden later 400 treinstellen en 90 locomotieven aan Argentinië geleverd.

Smeergeld

Een groot succes dus en een bewijs van de doorslaggevende betekenis die een bezoek van een lid van het Koninklijk huis kan hebben bij het afsluiten van belangrijke orders.

Althans, dat dacht men toen. Vijfentwintig jaar later kwam aan het licht dat niet de komst van Bernhard voor dit succes had gezorgd, maar de geheime betaling van 30 miljoen gulden aan smeergeld aan president Perón door de firma Werkspoor.

Beide voorbeelden kunnen een ander licht werpen op de rol die de koning speelt. Wat mij betreft mag hij in Qatar meer dominee zijn en minder koopman.

