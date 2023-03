Komt voorlichting over de clitoris te vroeg? Vrouwen leren er juist te laat over

Het is nooit te vroeg om te leren hoe je lichaam werkt, vindt seksuoloog Elise van Alderen, naar aanleiding van de ophef over het voorlichtingsproject ‘Lentekriebels’.

Op sociale media is er ophef ontstaan over de Week van de Lentekriebels, een jaarlijkse projectweek voor basisscholen over relationele en seksuele vorming (Column Kelli van der Waals, 23 maart).

Vooral de aandacht voor de clitoris, onder meer met een 3D-model, in groep 6, 7 en 8 stuit op weerstand. Want die voorlichting komt ‘te vroeg’ vinden heel wat ouders en opvoeddeskundigen, gezien de leeftijd van deze schoolkinderen.

Het gaat niet om ‘leren hoe je seks moet hebben’

Wat de dialoog over seksuele voorlichting, zowel thuis als op school, bemoeilijkt – de vraag over wel of niet voorlichten, wanneer deze dan gegeven moet worden en wat er wel of (nog) niet verteld kan worden –, is dat door volwassenen bij voorbaat de associatie wordt gelegd met seks. Seksuele voorlichting gaat echter niet om ‘leren hoe je seks moet hebben’.

Het gaat erom dat we kinderen meegeven dat ze hun eigen lijf mogen leren kennen. Dat ze zich daar vertrouwd en oké mee voelen, en dat ze hun eigen wensen, verlangens en grenzen ontdekken en uiten. Vanuit dit oogpunt kan het dus nooit ‘te vroeg’ zijn om te leren over je eigen lichaam. En dus ook over de clitoris.

Als seksuoloog ben ik gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen met seksuele problemen. Getuige de honderden vrouwen die ik als seksuoloog inmiddels behandeld heb, is het tot nu toe juist vaak ‘te laat’ geweest. Te laat om te leren dat niet je vagina je seksorgaan is, maar dat dat dus je clitoris is. Te laat om te leren dat er niets is om je voor te schamen. Te laat om te leren dat je eigen genot even belangrijk is als dat van wie dan ook.

En te laat om te leren dat er niets mis is met je lijf, maar alleen met de manier waarop je er onkundig over gehouden bent.

Dezelfde voorloper

De clitoris en de penis ontwikkelen zich allebei uit dezelfde gemeenschappelijke voorloper. En er zijn in Nederland meer mensen met een clitoris dan met een penis.

Hoe kan het dan dat velen zonder problemen een penis kunnen tekenen maar niet weten hoe de clitoris eruit ziet, hoe ze precies in het lichaam zit en wat haar functie is? Of niet weten dat ze überhaupt bestaat?

Natuurlijk is er gêne, want dat is wat de meeste ouders en opvoeddeskundigen ook kregen aangeleerd op het gebied van seksualiteit. En natuurlijk is er ongemak.

Maar ongemak is niet erg. Laten we dat verdragen. Want dat ongemak is de opstap naar verandering. Een verandering die hard nodig is.

Elise van Alderen is seksuoloog en arts, gespecialiseerd in de behandeling van seksuele problemen bij vrouwen.

