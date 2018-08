Kom op, Mark, investeer eens in schrijvershuizen in plaats van in Shell

De Brit hecht daar belang aan, en als het nodig is, draagt de politiek een steentje bij aan het behoud van dat literaire erfgoed. Schrijnend is het contrast met de situatie in Nederland dat Nieuwenhuis schetst.

Lees verder na de advertentie

Slechts tien schrijvershuizen kennen we hier, die alle te lijden hebben gehad onder de kunstbezuinigingen van 2012. Een elfde schrijvershuis, dat van wijlen Harry Mulisch, staat al jaren in de startblokken, maar kan mede vanwege geldgebrek niet op reguliere basis de deuren openen. Ligt die slordige omgang met dat literaire erfgoed misschien aan de kwaliteit van onze dode schrijvers? Eerlijk is eerlijk: als je alleen al naar de negentiende eeuw kijkt, moet je vaststellen dat de literatuur uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS een schandalige hoeveelheid grote namen heeft voortgebracht. Zij hebben Flaubert, Austen, Tolstoi en Melville. Bij ons kan hooguit Multatuli met ‘Max Havelaar’ daaraan tippen.

Laat in dat boek nu net ene Droogstoppel het woord voeren. Hoe typisch! Maar met Droogstoppel bespotte Multatuli nu juist de Hollandse minachting voor de schone kunsten, en die minachting bestaat nog steeds. Vreemd. We zijn nota bene een volk dat weigert straten om te dopen die naar massamoordenaars uit de Gouden Eeuw vernoemd zijn. Daarmee zou je namelijk de geschiedenis ontkennen. Ergens is er dus toch wel een besef dat het verleden belangrijk genoeg is om in het heden een plaatsje te krijgen.