Kom met je schouders van die vloedplanken af

Zoals de meesten weet ik niet zo veel van de Sint-Elisabethsvloed (1421), maar van de Watersnoodsramp van 1 februari 1953 veel meer. Niet alleen heb ik boeken als het aangrijpende ‘De ramp’ van Kees Slager gelezen, maar jarenlang huurde ik een huisje op Zuid-Beveland, vlak bij het Veerse Meer. Vaak ging ik op mijn racefiets langs al die ooit half verdronken Zeeuwse dorpen, waarover ik had gelezen. Het werden pelgrimstochten vol eerbied en ook herinneringen die ik zelf nooit had gehad.

Colijnsplaat

De keren dat ik bij Colijnsplaat reed, kon ik me niet inhouden om van de fiets af te stappen. Even schuifelen om het monument Houen Jongens. Even stil zijn, als een bescheiden eerbetoon voor de mannen die in die nacht van 1 februari 1953 met hun schouders tegen de vloedplanken hadden gestaan.

Het Klimaatakkoord zal een zeestijging van 1 tot 2 meter in 2100 niet tegenhouden

Nu woon ik zelf achter een rivierdijk en ben nog meer doordrenkt van deze gedeelde identiteit. Het collectieve besef dat er harde maatregelen nodig zullen zijn om het land zoals we dat kennen te behouden, schijnt te vervagen. In het Trouw-stuk stond dat als het om het Klimaatakkoord gaat, het lastig is om de benodigde solidariteit te vinden onder de gehele bevolking.

Maar wellicht voelt diezelfde bevolking aan dat een Klimaatakkoord geen afdoend antwoord vormt voor haar veiligheid. Als de burger van het gas af is, in een ‘stekkerauto’ rijdt, zijn huis in een geïsoleerd fort heeft veranderd of minder dierlijke producten eet, zal dan zijn veiligheid zijn gegarandeerd of aanzienlijk zijn vergroot? Duurzame oplossingen zijn broodnodig hoewel ze nooit met de knoet van de regent mogen worden verkregen.