Kom maar op met die TikTok-recensies van Het bittere kruid

Noem het gerust een literair wonder: geheel per ongeluk heeft de directeur van de boekenbranche een roman van 65 jaar oud in het zonnetje gezet. Maar wie leest dergelijke meuk nog, vraagt u? Goed punt. Was ook precies waar het zondag over ging toen Eveline Aendekerk, directeur van de Collectieve Propaganda van het Nederlands Boek (CPNB), bij de NOS verscheen om te vertellen over de boekverkoop in tijden van TikTok.

De boekenwereld is bezig met een inhaalslag, zei Aendekerk. Tot voor kort werd in het geheel niet aan ‘doelgroepgerichte marketing’ gedaan, maar dat is aan het veranderen. Jongeren blijken de traditionele media, waar de boekenbranche zich altijd op richtte, helemaal niet te volgen, ze zitten te gamen en halen hun informatie van sociale media. “Daar liggen onze kansen”, aldus Aendekerk, die wees op BookTok en InstaBook. Ze voegde er nog even aan toe dat het schort aan leesplezier in het onderwijs. “Kijk naar de verplichte leeslijst. Als je niet veel leest en je moet Het bittere kruid gaan lezen, dan worden al je vooroordelen over lezen bevestigd. Dan wordt vrij vakkundig het leesplezier eruit geramd.”

Negentig pagina’s helder, sober en aangrijpend proza

Ik geef toe: welke titel ze ook had genoemd, er zouden altijd liefhebbers beledigd zijn geweest. Maar dat ze aankwam met Marga Minco’s bekendste boek, negentig pagina’s helder, sober en aangrijpend proza, geschreven vanuit het perspectief van een kind, was zoiets als een misdaad tegen de letteren, waarvoor ze dinsdag terecht haar excuses aanbood.

Antiquariaat Colette in Den Haag zette direct de hele etalage vol met boeken van Minco, hoogleraar letterkunde Jos Joosten publiceerde een stuk waarin hij Aendekerk verweet de ‘Wopke Hoekstra van het Literair Bedrijf’ te zijn – een ernstige aantijging dezer dagen. Joosten memoreerde dat hij Het bittere kruid onlangs voor de zoveelste keer herlas, vanwege de colleges die hij geeft. “Zoals steeds was ik ervan ondersteboven. Technisch is het perfect, het is verbijsterend en oneindig subtiel. Ook voor hedendaagse jongeren is het een boek dat pijnlijk invoelbaar maakt wat de Jodenvervolging betekende op ‘microniveau’.”

De woede sloeg om in trots en blijdschap

Dat laatste werd bevestigd door de directeur van herdenkingscentrum Westerbork, Bertien Minco, een verre nicht van Marga Minco. Woedend was ze, schreef ze in een open brief aan Aendekerk. ‘Waarom koos je juist dit boek voor je hoon?’ Maar die woede sloeg om in ‘trots en blijdschap’ toen ze zag hoe talloze leraren Nederlands het opnamen voor Minco’s vertelling. Daarom bestelde ze meteen ‘een enorme stapel van dit wonderschone boekje’ om uit te delen aan de eerste middelbare school die na de vakantie op bezoek komt in het herinneringscentrum, negentig leerlingen uit Rotterdam. “Ik zie hun TikTok-, Twitter- of Insta-recensies graag tegemoet.”

Naar die recensies zou ik ook wel benieuwd zijn. Om twee redenen, die met elkaar verbonden zijn. De eerste is dat ik zou willen weten wat de geleidelijke uitsluiting, vervolging en vernietiging van een bevolkingsgroep bij hen oproept. Maar ook wat het betekent om daarover te lezen, anders dan er een film of iets dergelijks over te zien. Niet omdat ik hoop dat ze lezen het leukst zullen vinden, maar wel dat ze zien dat lezen ook de moeite waard is. Dat het een ontmoeting betekent.

Het gaat trouwens niet om leuk. Het gaat om het ervaren van het leven tot de bitterheid aan toe.