Kom de boeren tegemoet en er zullen duizend bloemen bloeien? Het had waar kunnen zijn

Als de werkelijkheid je tot de orde roept, heb je geen andere keuze dan te luisteren. Dat is ook, zo zei hij zelf, wat CDA-leider Wopke Hoekstra is overkomen. De stikstof-afspraken blijken ‘te veel vanaf de tekentafel te zijn gedicteerd’, verklaarde hij zaterdag, ‘terwijl de werkelijkheid weerbarstiger is en wat anders vraagt dan wij aanvankelijk dachten’.

Vanwege dit voortschrijdend inzicht heeft hij de coalitiepartners laten weten dat het regeerakkoord opengebroken moet worden. Zij het niet nu meteen, maar nadat er nieuwe provinciebesturen zijn aangetreden. Vanaf dat moment zal de werkelijkheid in ere worden hersteld en kan er ‘daadwerkelijke verandering tot stand komen die werkt voor heel Nederland’. Zou het?

Oude problemen zijn nog niet verdwenen

Ik zie wat hindernissen opdoemen en ik ben geneigd die toch ook te wijten aan de werkelijkheid. Er zullen inderdaad nieuwe coalities gevormd worden in de provincies, maar daarmee zijn de oude problemen nog niet verdwenen. Ze zijn ook niet zozeer oud, als wel hardnekkig. En dringend. Wat er ook verandert, te veel stikstof blijft rampzalig voor de natuur, de normen voor overschrijding gelden nog steeds, de veeteelt is onverminderd de grootste factor, de ruimte voor andere activiteiten – met name woningbouw – raakt gewoon op.

Maar dit zijn niet de dingen die voor Hoekstra de ‘weerbarstigheid’ opleveren waar je nu eenmaal rekening mee moet houden. Het is de onrust en de onvrede van de boeren en de opkomst van de BBB die de koers van het CDA bepalen, een koers die MOB-voorman en boerenzoon Johan Vollenbroek samenvat als ‘schijt aan de schepping’. Dat is wat ruig uitgedrukt, Hoekstra zal het verontwaardigd van de hand wijzen. Sterker nog: hij stelt dat zijn manoeuvre – weg met de deadline van 2030 – de gezondmaking van de natuur zal versnellen. Omdat het de huidige impasse zal doorbreken. Kom de boeren tegemoet en er zullen duizend bloemen bloeien.

Niet de kant die BBB op wil

Het had waar kunnen zijn, als veel meer boeren zouden durven kiezen – met hulp van de overheid – om anders te gaan werken. Op de landbouwsite Nieuwe Oogst zei Wim de Vries, hoogleraar milieusysteemanalyse in Wageningen, daarover vorig jaar het volgende: “Wanneer je boeren voorstelt dat ze met 20 procent minder dieren 25 procent meer gaan verdienen, dan zijn de protesten morgen over. Dan halen we een extensivering van de veestapel in een jaar en in combinatie met innovaties lukt de volledige emissiereductie dan ook wel in acht jaar.” Er zal getwist kunnen worden over het precieze effect van de ene of de andere maatregel, maar de richting is duidelijk. Vollenbroek in Vrij Nederland: “Weg van de megastallen en vee-industrie en richting akkerbouw van eiwitrijke plantaardige voedingsmiddelen.”

Dit is niet de kant die BBB op wil, dat weet Hoekstra ook. De afspraak om over enkele maanden te gaan ‘heronderhandelen’ in de coalitie, levert hem tijdwinst op. Straks zal hij wijzen naar de provincies, waar het landbouwbeleid wordt uitgevoerd, met de BBB mede aan het roer. En hij zal spreken van een nieuwe politieke werkelijkheid, waar ‘de Haagse tekentafels’ niet omheen kunnen.

Nu alleen nog hopen dat die andere werkelijkheid, van natuur en klimaat, zich zal voegen naar onze wensen. Moet lukken, toch?