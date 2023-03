Klöpping, Harari en andere prominenten zijn in AI-fuik gelopen

De hersenloze hype rond woordenspuger ­ChatGPT neemt sektarische vormen aan. ­Vorige week donderdag nog joeg media-ondernemer en AI-prediker Alexander Klöpping de kijkers van talkshow Op1 de stuipen op het lijf met een wild verhaal dat de aanstaande superintelligentie van GPT aan zou moeten tonen. Missie geslaagd: de ochtend na Klöppings optreden zat de schrik er bij mensen goed in en werd mij angstig gevraagd of zijn verhaal klopt.

Nou, niet dus. Dit hysterische gehype van kunst­matige ‘intelligentie’ (AI) is gevaarlijker dan AI zelf.

Klöpping beschreef bij Op1 foutief een test met de nieuwste versie van de GPT-software (GPT-4). Hij vertelde dat GPT-4 de vraag kreeg om een captcha op te lossen; zo’n puzzeltje op websites waarmee u bewijst dat u geen robot bent. Volgens Klöpping kwam GPT-4 tot het inzicht dat het de captcha niet zelf op kon lossen, en besloot de software het internet op te gaan om daar een mens in te huren (!) die de captcha voor GPT-4 oploste. Een ‘bizar incident’ noemt Klöpping dit. Bizar ja, want het is niet waar.

Eigen onwetendheid als argument

Wat er in werkelijkheid gebeurde, is helder beschreven in een publicatie van het bedrijf achter GPT-4. ­Testers hadden GPT-4 de opdracht gegeven om via Task­Rabbit, een website waar mensen zichzelf aanbieden om klusjes uit te voeren, iemand in te huren die een captcha wilde oplossen. Een aanvullende publicatie van de testers laat daarnaast zien dat GPT-4 noch het ­reflecterend vermogen heeft om te begrijpen wat het ‘zelf’ niet kan maar een mens wél, noch het redenerend vermogen om tot de conclusie te komen dat de software hulp van buitenaf moet inschakelen. Duh.

Toen Klöpping op sociale media aangesproken werd op zijn misrepresentatie van GPT-4, werd ook duidelijk hoe diep hij gevallen is voor de AI-hype. Klöpping gaf aan dat het weliswaar niet verliep zoals hij zei, maar dat het hem ‘zeer zou verbazen’ als GPT-4 het inhuren van mensen ‘niet zelf zou kunnen verzinnen’. Eigen onwetendheid tot argument verheven.

Angst voor uitroeiing van de mensheid

Dit fantasierijke geloof in ‘supermenselijke’ AI gaat hand in hand met een ongefundeerde angst, namelijk dat AI tot de uitroeiing (!) van de mensheid kan leiden. Klöpping gelooft in dit zogenoemde existentiële risico van AI, en is daar niet alleen in. Schrikbarend veel andere prominenten zijn in de AI-fuik gelopen.

Zo stond de wereldberoemde historicus Yuval Noah Harari afgelopen weekend in The New York Times met een dubieus essay over dit onderwerp. Harari wappert daar met een enquête die stelt dat de helft van zo’n 700 AI-onderzoekers de kans op menselijke uitroeiing door AI op 10 procent schat. Honderd procent kans dus dat 350 AI-onderzoekers te veel films als Terminator gezien hebben. Wat een onzin.

Als deze onderzoekers dit écht geloven, waarom ontwikkelen zij dan al jarenlang deze technologie? Welk voordeel kan AI in vredesnaam hebben dat opweegt tegen de mogelijke uitroeiing van de mensheid? Wordt GPT-5 met 90 procent kans de Messias?

Natuurlijk kleven er risico’s aan AI. Dat zijn alleen geen existentiële risico’s, maar onmiddellijke risico’s zoals misinformatie, fraude en – zoals de angstporno van Harari laat zien – helaas ook het verlies van gezond verstand. Het is daarom belangrijk dat we het publieke debat over AI op basis van feiten voeren.

Vandaar deze oproep aan alle media: pak jullie verantwoordelijkheid en nodig voor duiding echte AI-deskundigen uit, Nederland heeft er genoeg.